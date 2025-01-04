Рейтинг@Mail.ru
Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/koltso-1992466829.html
Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца
Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца - РИА Новости, 04.01.2025
Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца
Мужчина не смог отсудить компенсацию за купленное в подарок более чем за 63 тысячи рублей кольцо, которое не подошло его девушке по размеру, сообщили РИА... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:18:00+03:00
2025-01-04T10:18:00+03:00
общество
москва
новый год 2025
подарки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мужчина не смог отсудить компенсацию за купленное в подарок более чем за 63 тысячи рублей кольцо, которое не подошло его девушке по размеру, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. Согласно материалам дела, он купил золотое кольцо с бриллиантами в популярной сети ювелирных магазинов. При покупке он сразу поинтересовался возможностью изменить его размер, ведь покупал украшение в подарок. Продавец заверил, что с момента полугода после покупки он может бесплатно обратиться к ювелиру сети и тот бесплатно увеличит или уменьшит его размер. Так и произошло — кольцо было необходимо уменьшить. Но ювелир магазина отказался — выяснилось, что при изменении размера может посыпаться бриллиантовая дорожка. Обменять размер также отказались, как и вернуть за него деньги. В итоге мужчина дошел до суда, но безуспешно. "Истец имел возможность осуществить примерку ювелирного изделия, но так как приобретал товар, который не подлежит обмену и возврату в подарок, тем самым принял на себя соответствующие риски, что размер, модель и прочие характеристики могут не подойти одаряемому им лицу", — решил суд и отклонил иск.
https://ria.ru/20250102/podarki-1992303465.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новый год 2025, подарки
Общество, Москва, Новый год 2025, Подарки
Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца

Москвич не смог отсудить у магазина компенсацию за не подошедшее девушке кольцо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды в суде
Скульптура богини Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мужчина не смог отсудить компенсацию за купленное в подарок более чем за 63 тысячи рублей кольцо, которое не подошло его девушке по размеру, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
Согласно материалам дела, он купил золотое кольцо с бриллиантами в популярной сети ювелирных магазинов. При покупке он сразу поинтересовался возможностью изменить его размер, ведь покупал украшение в подарок. Продавец заверил, что с момента полугода после покупки он может бесплатно обратиться к ювелиру сети и тот бесплатно увеличит или уменьшит его размер.
Так и произошло — кольцо было необходимо уменьшить. Но ювелир магазина отказался — выяснилось, что при изменении размера может посыпаться бриллиантовая дорожка. Обменять размер также отказались, как и вернуть за него деньги. В итоге мужчина дошел до суда, но безуспешно.
"Истец имел возможность осуществить примерку ювелирного изделия, но так как приобретал товар, который не подлежит обмену и возврату в подарок, тем самым принял на себя соответствующие риски, что размер, модель и прочие характеристики могут не подойти одаряемому им лицу", — решил суд и отклонил иск.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин
2 января, 11:33
 
ОбществоМоскваНовый год 2025Подарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала