https://ria.ru/20250104/koltso-1992466829.html

Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца

Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца - РИА Новости, 04.01.2025

Москвич проиграл суд с магазином из-за не подошедшего по размеру кольца

Мужчина не смог отсудить компенсацию за купленное в подарок более чем за 63 тысячи рублей кольцо, которое не подошло его девушке по размеру, сообщили РИА... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:18:00+03:00

2025-01-04T10:18:00+03:00

2025-01-04T10:18:00+03:00

общество

москва

новый год 2025

подарки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мужчина не смог отсудить компенсацию за купленное в подарок более чем за 63 тысячи рублей кольцо, которое не подошло его девушке по размеру, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. Согласно материалам дела, он купил золотое кольцо с бриллиантами в популярной сети ювелирных магазинов. При покупке он сразу поинтересовался возможностью изменить его размер, ведь покупал украшение в подарок. Продавец заверил, что с момента полугода после покупки он может бесплатно обратиться к ювелиру сети и тот бесплатно увеличит или уменьшит его размер. Так и произошло — кольцо было необходимо уменьшить. Но ювелир магазина отказался — выяснилось, что при изменении размера может посыпаться бриллиантовая дорожка. Обменять размер также отказались, как и вернуть за него деньги. В итоге мужчина дошел до суда, но безуспешно. "Истец имел возможность осуществить примерку ювелирного изделия, но так как приобретал товар, который не подлежит обмену и возврату в подарок, тем самым принял на себя соответствующие риски, что размер, модель и прочие характеристики могут не подойти одаряемому им лицу", — решил суд и отклонил иск.

https://ria.ru/20250102/podarki-1992303465.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, новый год 2025, подарки