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В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025
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11:00 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/kmsp-1991830259.html
В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году
В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025
В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году
Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства; важно не пропустить эти... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:00:00+03:00
2025-01-04T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства; важно не пропустить эти изменения, чтобы в новом году работать в соответствии с обновленными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (КМСП).В помощь малому и среднему бизнесу КМСП подготовила материал с основными изменениями в законодательстве.В первую очередь речь идет о налогах и взносах:С 2025 года меняется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22 440 рублей в месяц. Если у работодателя полная ставка ниже / регион установил повышенный МРОТ, следует повысить зарплату работникам по трудовому договору.Еще одно изменение касается обязательных требований. В новом году большинство продавцов на рынках и ярмарках должны применять ККТ (контрольно-кассовая техника). Эта норма начнет действовать с 1 марта 2025 года. Кроме того, гостиницы и другие средства размещения должны проходить классификацию и войти в новый реестр.В сфере корпоративного управления меняется порядок регулирования корпоративных отношений в АО и ООО: заседания органов управления могут проводиться в дистанционном формате. Предусмотрены и другие изменения (норма начнет действовать с 1 марта 2025 года).Изменения также касаются закона о государственном контроле. Теперь можно будет отказать в доступе на объекты контроля при отсутствии на документах проверяющих штрих-кода для перехода на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий. Также определено содержание предписания: контрольный орган будет обязан описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц правового акта, содержащего нарушение обязательных требований.Кроме того, установлено право заключить с контрольным органом соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений, на основании которого действие выданного предписания будет приостановлено. Плюс сокращаются сроки рассмотрения жалоб на решения контрольных органов с 20 до 15 рабочих дней.Начинается реализация нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".В его рамках:
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В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году

КМСП: что меняется в законодательстве для малого и среднего бизнеса в 2025 году

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства; важно не пропустить эти изменения, чтобы в новом году работать в соответствии с обновленными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (КМСП).
В помощь малому и среднему бизнесу КМСП подготовила материал с основными изменениями в законодательстве.
В первую очередь речь идет о налогах и взносах:
  • Изменятся параметры применения УСН (упрощенная система налогооблажения): предельный размер дохода для применения УСН повышен до 450 миллионов рублей, однако при доходе свыше 60 миллионов рублей появится обязанность уплачивать НДС.
  • Ставка налога на прибыль организаций вырастет до 25%.
  • По НДФЛ вводится прогрессивная шкала ставок в зависимости от размера дохода.
  • Гостиницам и другим средствам размещения нужно будет платить туристический налог (в случае его введения местными властями).
  • АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогооблажения) становится доступной в большинстве регионов.
  • Вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет для общепита, гостиниц, ИТ, обрабатывающих производств и ряда других сфер.
  • Ветеринарные услуги коммерческих клиник освобождены от НДС.
  • Стартует налоговая амнистия при дроблении бизнеса.
  • Начнет действовать упрощенный порядок рассмотрения жалоб в налоговые органы.
  • Пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП 15% применяется для выплат сверх 1,5 МРОТ.
  • Субъекты МСП в сфере обрабатывающего производства вправе уплачивать страховые взносы по льготной ставке 7,6%.
  • Страховые взносы для ИП в фиксированном размере составят 53 658 рублей (для ИП новых регионов взносы – 36 тысяч рублей).
С 2025 года меняется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22 440 рублей в месяц. Если у работодателя полная ставка ниже / регион установил повышенный МРОТ, следует повысить зарплату работникам по трудовому договору.
Еще одно изменение касается обязательных требований. В новом году большинство продавцов на рынках и ярмарках должны применять ККТ (контрольно-кассовая техника). Эта норма начнет действовать с 1 марта 2025 года. Кроме того, гостиницы и другие средства размещения должны проходить классификацию и войти в новый реестр.
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В сфере корпоративного управления меняется порядок регулирования корпоративных отношений в АО и ООО: заседания органов управления могут проводиться в дистанционном формате. Предусмотрены и другие изменения (норма начнет действовать с 1 марта 2025 года).
Изменения также касаются закона о государственном контроле. Теперь можно будет отказать в доступе на объекты контроля при отсутствии на документах проверяющих штрих-кода для перехода на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий. Также определено содержание предписания: контрольный орган будет обязан описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц правового акта, содержащего нарушение обязательных требований.
Кроме того, установлено право заключить с контрольным органом соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений, на основании которого действие выданного предписания будет приостановлено. Плюс сокращаются сроки рассмотрения жалоб на решения контрольных органов с 20 до 15 рабочих дней.
Начинается реализация нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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В его рамках:
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  • Появятся новые программы льготного финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях.
  • Сохранены все преференции для субъектов МСП при участии в закупках крупнейших заказчиков.
  • Получат развитие новые сервисы и цифровые инструменты на МСП.РФ и другое.
 
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