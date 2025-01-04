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В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году

В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году - РИА Новости, 04.01.2025

В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году

Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства; важно не пропустить эти... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:00:00+03:00

2025-01-04T11:00:00+03:00

2025-01-04T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства; важно не пропустить эти изменения, чтобы в новом году работать в соответствии с обновленными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (КМСП).В помощь малому и среднему бизнесу КМСП подготовила материал с основными изменениями в законодательстве.В первую очередь речь идет о налогах и взносах:С 2025 года меняется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22 440 рублей в месяц. Если у работодателя полная ставка ниже / регион установил повышенный МРОТ, следует повысить зарплату работникам по трудовому договору.Еще одно изменение касается обязательных требований. В новом году большинство продавцов на рынках и ярмарках должны применять ККТ (контрольно-кассовая техника). Эта норма начнет действовать с 1 марта 2025 года. Кроме того, гостиницы и другие средства размещения должны проходить классификацию и войти в новый реестр.В сфере корпоративного управления меняется порядок регулирования корпоративных отношений в АО и ООО: заседания органов управления могут проводиться в дистанционном формате. Предусмотрены и другие изменения (норма начнет действовать с 1 марта 2025 года).Изменения также касаются закона о государственном контроле. Теперь можно будет отказать в доступе на объекты контроля при отсутствии на документах проверяющих штрих-кода для перехода на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий. Также определено содержание предписания: контрольный орган будет обязан описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц правового акта, содержащего нарушение обязательных требований.Кроме того, установлено право заключить с контрольным органом соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений, на основании которого действие выданного предписания будет приостановлено. Плюс сокращаются сроки рассмотрения жалоб на решения контрольных органов с 20 до 15 рабочих дней.Начинается реализация нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".В его рамках:

https://ria.ru/20241226/proizvoditeli-1991051692.html

https://ria.ru/20241224/msp-1990797205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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