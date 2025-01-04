В КМСП рассказали, что меняется в законодательстве для бизнеса в 2025 году
КМСП: что меняется в законодательстве для малого и среднего бизнеса в 2025 году
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства; важно не пропустить эти изменения, чтобы в новом году работать в соответствии с обновленными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (КМСП).
В помощь малому и среднему бизнесу КМСП подготовила материал с основными изменениями в законодательстве.
В первую очередь речь идет о налогах и взносах:
- Изменятся параметры применения УСН (упрощенная система налогооблажения): предельный размер дохода для применения УСН повышен до 450 миллионов рублей, однако при доходе свыше 60 миллионов рублей появится обязанность уплачивать НДС.
- Ставка налога на прибыль организаций вырастет до 25%.
- По НДФЛ вводится прогрессивная шкала ставок в зависимости от размера дохода.
- Гостиницам и другим средствам размещения нужно будет платить туристический налог (в случае его введения местными властями).
- АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогооблажения) становится доступной в большинстве регионов.
- Вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет для общепита, гостиниц, ИТ, обрабатывающих производств и ряда других сфер.
- Ветеринарные услуги коммерческих клиник освобождены от НДС.
- Стартует налоговая амнистия при дроблении бизнеса.
- Начнет действовать упрощенный порядок рассмотрения жалоб в налоговые органы.
- Пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП 15% применяется для выплат сверх 1,5 МРОТ.
- Субъекты МСП в сфере обрабатывающего производства вправе уплачивать страховые взносы по льготной ставке 7,6%.
- Страховые взносы для ИП в фиксированном размере составят 53 658 рублей (для ИП новых регионов взносы – 36 тысяч рублей).
С 2025 года меняется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22 440 рублей в месяц. Если у работодателя полная ставка ниже / регион установил повышенный МРОТ, следует повысить зарплату работникам по трудовому договору.
Еще одно изменение касается обязательных требований. В новом году большинство продавцов на рынках и ярмарках должны применять ККТ (контрольно-кассовая техника). Эта норма начнет действовать с 1 марта 2025 года. Кроме того, гостиницы и другие средства размещения должны проходить классификацию и войти в новый реестр.
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В сфере корпоративного управления меняется порядок регулирования корпоративных отношений в АО и ООО: заседания органов управления могут проводиться в дистанционном формате. Предусмотрены и другие изменения (норма начнет действовать с 1 марта 2025 года).
Изменения также касаются закона о государственном контроле. Теперь можно будет отказать в доступе на объекты контроля при отсутствии на документах проверяющих штрих-кода для перехода на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий. Также определено содержание предписания: контрольный орган будет обязан описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц правового акта, содержащего нарушение обязательных требований.
Кроме того, установлено право заключить с контрольным органом соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений, на основании которого действие выданного предписания будет приостановлено. Плюс сокращаются сроки рассмотрения жалоб на решения контрольных органов с 20 до 15 рабочих дней.
Начинается реализация нового федерального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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В его рамках:
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