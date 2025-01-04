https://ria.ru/20250104/kharris-1992459078.html
Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу
Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу - РИА Новости, 04.01.2025
Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу
Вице-президент США Камала Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу на заседании сената, допустив оговорку во время своей речи. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:16:00+03:00
2025-01-04T05:16:00+03:00
2025-01-04T05:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу на заседании сената, допустив оговорку во время своей речи. В пятницу американские сенаторы собрались в Капитолии, начав заседание с прочтения текста клятвы верности флагу. Участие в церемонии принимала и Харрис, поскольку согласно американскому законодательству вице-президент США занимает пост главы сената и имеет решающий голос при равном распределении сотни голосов законодателей. Как следует из трансляции церемонии, Харрис повернулась к флагу США и начала текст клятвы, запнувшись в самом начале текста. "Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки", - сказала вице-президент. Верный текст клятвы начинается словами: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки". Харрис не стала исправлять свою ошибку и продолжила зачитывать текст дальше. При этом присутствовавшие на церемонии сенаторы говорили без ошибки.
https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html
https://ria.ru/20241220/kharris-1990439277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, камала харрис
В мире, США, Камала Харрис
Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу
Харрис не смогла произнести клятву верности флагу, выступая в сенате США
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу на заседании сената, допустив оговорку во время своей речи.
В пятницу американские сенаторы собрались в Капитолии, начав заседание с прочтения текста клятвы верности флагу. Участие в церемонии принимала и Харрис
, поскольку согласно американскому законодательству вице-президент США
занимает пост главы сената и имеет решающий голос при равном распределении сотни голосов законодателей.
Как следует из трансляции церемонии, Харрис повернулась к флагу США и начала текст клятвы, запнувшись в самом начале текста.
"Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки", - сказала вице-президент.
Верный текст клятвы начинается словами: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки".
Харрис не стала исправлять свою ошибку и продолжила зачитывать текст дальше. При этом присутствовавшие на церемонии сенаторы говорили без ошибки.