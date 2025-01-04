https://ria.ru/20250104/kharris-1992459078.html

Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу

Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу - РИА Новости, 04.01.2025

Вице-президент США не смогла произнести клятву верности флагу

Вице-президент США Камала Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу на заседании сената, допустив оговорку во время своей речи. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:16:00+03:00

2025-01-04T05:16:00+03:00

2025-01-04T05:16:00+03:00

в мире

сша

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не смогла произнести клятву верности американскому флагу на заседании сената, допустив оговорку во время своей речи. В пятницу американские сенаторы собрались в Капитолии, начав заседание с прочтения текста клятвы верности флагу. Участие в церемонии принимала и Харрис, поскольку согласно американскому законодательству вице-президент США занимает пост главы сената и имеет решающий голос при равном распределении сотни голосов законодателей. Как следует из трансляции церемонии, Харрис повернулась к флагу США и начала текст клятвы, запнувшись в самом начале текста. "Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки", - сказала вице-президент. Верный текст клятвы начинается словами: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки". Харрис не стала исправлять свою ошибку и продолжила зачитывать текст дальше. При этом присутствовавшие на церемонии сенаторы говорили без ошибки.

https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис