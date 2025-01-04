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Эксперт рассказал, почему содержать личный автомобиль дешевле каршеринга - РИА Новости, 04.01.2025
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14:09 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/karshering-1992495543.html
Эксперт рассказал, почему содержать личный автомобиль дешевле каршеринга
Эксперт рассказал, почему содержать личный автомобиль дешевле каршеринга - РИА Новости, 04.01.2025
Эксперт рассказал, почему содержать личный автомобиль дешевле каршеринга
Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:09:00+03:00
2025-01-04T14:09:00+03:00
авто
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на покупку нового автомобиля придется потратить еще 3,17 миллиона, подсчитало РИА Новости. В среднем штатное обслуживание автомобиля обходится ориентировочно в 200-220 тысяч рублей в год, следует из расчетов главного аналитика рынка НТИ "Автонет" Дениса Пилипишина для РИА Новости. Он отметил, что за год автомобилисты в России проезжают порядка 10-15 тысяч километров, а пиковое время поездок приходится на лето и новогодние праздники. По данным компании "Рольф", расходы на топливо составят 150 тысяч рублей, полис ОСАГО – в среднем 10 тысяч рублей, техобслуживание – 25 тысяч рублей, а остальные средства уходят на мелкие расходы в течение года. С учетом данного среднего пробега, средней поминутной стоимости езды на каршеринге – 12,4 рубля в минуту, а также средней скорости на московских магистралях, определенной Дептрансом Москвы в 47,6 километра в час, РИА Новости подсчитало, что год езды на каршеринге обойдется водителям в 234,5 тысячи рублей. А владение собственным авто обходится за год примерно на 14,5-34,5 тысячи рублей дешевле. При этом не учитывается стоимость покупки автомобиля, которая, по данным "Автостата", на конец ноября 2024 года составила в среднем 3,17 миллиона рублей для новых и 1,19 миллиона для подержанных машин.
https://ria.ru/20241219/sovfed-1990025289.html
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авто, россия, москва, рольф , департамент транспорта г. москвы, автостат, осаго
Авто, Россия, Москва, Рольф , Департамент транспорта г. Москвы, Автостат, ОСАГО
Эксперт рассказал, почему содержать личный автомобиль дешевле каршеринга

Аналитик Пилипишин: содержать личный автомобиль дешевле, чем каршеринг на 6%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина чистит от инея лобовое стекло машины в морозный день в Москве
Женщина чистит от инея лобовое стекло машины в морозный день в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина чистит от инея лобовое стекло машины в морозный день в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на покупку нового автомобиля придется потратить еще 3,17 миллиона, подсчитало РИА Новости.
В среднем штатное обслуживание автомобиля обходится ориентировочно в 200-220 тысяч рублей в год, следует из расчетов главного аналитика рынка НТИ "Автонет" Дениса Пилипишина для РИА Новости.
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Он отметил, что за год автомобилисты в России проезжают порядка 10-15 тысяч километров, а пиковое время поездок приходится на лето и новогодние праздники.
По данным компании "Рольф", расходы на топливо составят 150 тысяч рублей, полис ОСАГО – в среднем 10 тысяч рублей, техобслуживание – 25 тысяч рублей, а остальные средства уходят на мелкие расходы в течение года.
С учетом данного среднего пробега, средней поминутной стоимости езды на каршеринге – 12,4 рубля в минуту, а также средней скорости на московских магистралях, определенной Дептрансом Москвы в 47,6 километра в час, РИА Новости подсчитало, что год езды на каршеринге обойдется водителям в 234,5 тысячи рублей.
А владение собственным авто обходится за год примерно на 14,5-34,5 тысячи рублей дешевле. При этом не учитывается стоимость покупки автомобиля, которая, по данным "Автостата", на конец ноября 2024 года составила в среднем 3,17 миллиона рублей для новых и 1,19 миллиона для подержанных машин.
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