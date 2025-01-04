Эксперт рассказал, почему содержать личный автомобиль дешевле каршеринга
Аналитик Пилипишин: содержать личный автомобиль дешевле, чем каршеринг на 6%
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина чистит от инея лобовое стекло машины в морозный день в Москве
Женщина чистит от инея лобовое стекло машины в морозный день в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на покупку нового автомобиля придется потратить еще 3,17 миллиона, подсчитало РИА Новости.
В среднем штатное обслуживание автомобиля обходится ориентировочно в 200-220 тысяч рублей в год, следует из расчетов главного аналитика рынка НТИ "Автонет" Дениса Пилипишина для РИА Новости.
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Он отметил, что за год автомобилисты в России проезжают порядка 10-15 тысяч километров, а пиковое время поездок приходится на лето и новогодние праздники.
С учетом данного среднего пробега, средней поминутной стоимости езды на каршеринге – 12,4 рубля в минуту, а также средней скорости на московских магистралях, определенной Дептрансом Москвы в 47,6 километра в час, РИА Новости подсчитало, что год езды на каршеринге обойдется водителям в 234,5 тысячи рублей.
А владение собственным авто обходится за год примерно на 14,5-34,5 тысячи рублей дешевле. При этом не учитывается стоимость покупки автомобиля, которая, по данным "Автостата", на конец ноября 2024 года составила в среднем 3,17 миллиона рублей для новых и 1,19 миллиона для подержанных машин.
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