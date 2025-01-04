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Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия - РИА Новости, 04.01.2025
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03:39 04.01.2025 (обновлено: 11:23 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/kapitolij-1992456406.html
Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия
Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия - РИА Новости, 04.01.2025
Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия
Вирджиния Фокс, 81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии, упала на мраморной лестнице в Капитолии, у нее осталось несколько порезов, подтвердил ее... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:39:00+03:00
2025-01-04T11:23:00+03:00
в мире
северная каролина
сша
люксембург (округ)
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Вирджиния Фокс, 81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии, упала на мраморной лестнице в Капитолии, у нее осталось несколько порезов, подтвердил ее представитель американскому журналу Newsweek. "Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьей в галерее. Ей помогли встать на ноги и ее осмотрели врачи, после чего она самостоятельно направилась в кабинет лечащего врача, чтобы ей обработали несколько порезов... Кажется, все в порядке", - заявил изданию ее директор по коммуникациям Алекс Айвс. Очевидцы сообщили, что после падения было много крови, отмечает журнал. Сама конгрессвумен от штата Северная Каролина, где она выросла в бедности в горах Аппалачи, заявила в соцсети X, что она в порядке, отметив: "Я женщина гор, и я жестче, чем стейк за два доллара". Ранее 84-летняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщила ее пресс-служба 15 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240720/kongressvumen--1960869476.html
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северная каролина
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в мире, северная каролина, сша, люксембург (округ), нэнси пелоси
В мире, Северная Каролина, США, Люксембург (округ), Нэнси Пелоси
Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия

Newsweek: конгрессвумен Фокс упала на мраморной лестнице в Капитолии

© Getty Images / Bill ClarkВирджиния Фокс
Вирджиния Фокс - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Getty Images / Bill Clark
Вирджиния Фокс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Вирджиния Фокс, 81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии, упала на мраморной лестнице в Капитолии, у нее осталось несколько порезов, подтвердил ее представитель американскому журналу Newsweek.
"Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьей в галерее. Ей помогли встать на ноги и ее осмотрели врачи, после чего она самостоятельно направилась в кабинет лечащего врача, чтобы ей обработали несколько порезов... Кажется, все в порядке", - заявил изданию ее директор по коммуникациям Алекс Айвс.
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Ранее 84-летняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщила ее пресс-служба 15 декабря 2024 года.
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