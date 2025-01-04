https://ria.ru/20250104/kapitolij-1992456406.html

Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия

Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия - РИА Новости, 04.01.2025

Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице Капитолия

Вирджиния Фокс, 81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии, упала на мраморной лестнице в Капитолии, у нее осталось несколько порезов, подтвердил ее... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:39:00+03:00

2025-01-04T03:39:00+03:00

2025-01-04T11:23:00+03:00

в мире

северная каролина

сша

люксембург (округ)

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Вирджиния Фокс, 81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии, упала на мраморной лестнице в Капитолии, у нее осталось несколько порезов, подтвердил ее представитель американскому журналу Newsweek. "Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьей в галерее. Ей помогли встать на ноги и ее осмотрели врачи, после чего она самостоятельно направилась в кабинет лечащего врача, чтобы ей обработали несколько порезов... Кажется, все в порядке", - заявил изданию ее директор по коммуникациям Алекс Айвс. Очевидцы сообщили, что после падения было много крови, отмечает журнал. Сама конгрессвумен от штата Северная Каролина, где она выросла в бедности в горах Аппалачи, заявила в соцсети X, что она в порядке, отметив: "Я женщина гор, и я жестче, чем стейк за два доллара". Ранее 84-летняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщила ее пресс-служба 15 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240720/kongressvumen--1960869476.html

https://ria.ru/20250101/ssha-1992271912.html

северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северная каролина, сша, люксембург (округ), нэнси пелоси