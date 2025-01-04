https://ria.ru/20250104/iran-1992453351.html

Итальянского посла вызвали в МИД Ирана

Итальянского посла вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 04.01.2025

Итальянского посла вызвали в МИД Ирана

Итальянский посол в Тегеране Паула Амадьи была вызвана в местный МИД в связи с задержанием гражданина исламской республики в Италии, передает иранское... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T01:27:00+03:00

2025-01-04T01:27:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Итальянский посол в Тегеране Паула Амадьи была вызвана в местный МИД в связи с задержанием гражданина исламской республики в Италии, передает иранское госагентство IRNA. "Паола Амадьи, посол Италии в Тегеране, была вызвана генеральным директором по Западной Европе министерства иностранных дел Маджидом Нейли Ахмадабади в связи с продолжающимся задержанием итальянскими властями гражданина Ирана Мохаммада Абедини", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время этой встречи глава отдела Западной Европы МИД Ирана назвал арест Абедини незаконным актом, который был осуществлен по запросу правительства США. По его словам, такие действия итальянского правительства вредят отношениям между Ираном и Италией противоречат нормам международного права, в том числе нормам прав человека.

https://ria.ru/20241103/iran-1981682057.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, иран, тегеран (город)