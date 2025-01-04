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Итальянского посла вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 04.01.2025
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01:27 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/iran-1992453351.html
Итальянского посла вызвали в МИД Ирана
Итальянского посла вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 04.01.2025
Итальянского посла вызвали в МИД Ирана
Итальянский посол в Тегеране Паула Амадьи была вызвана в местный МИД в связи с задержанием гражданина исламской республики в Италии, передает иранское... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T01:27:00+03:00
2025-01-04T01:27:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Итальянский посол в Тегеране Паула Амадьи была вызвана в местный МИД в связи с задержанием гражданина исламской республики в Италии, передает иранское госагентство IRNA. "Паола Амадьи, посол Италии в Тегеране, была вызвана генеральным директором по Западной Европе министерства иностранных дел Маджидом Нейли Ахмадабади в связи с продолжающимся задержанием итальянскими властями гражданина Ирана Мохаммада Абедини", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время этой встречи глава отдела Западной Европы МИД Ирана назвал арест Абедини незаконным актом, который был осуществлен по запросу правительства США. По его словам, такие действия итальянского правительства вредят отношениям между Ираном и Италией противоречат нормам международного права, в том числе нормам прав человека.
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в мире, италия, иран, тегеран (город)
В мире, Италия, Иран, Тегеран (город)
Итальянского посла вызвали в МИД Ирана

Посла Италии в Тегеране вызвали в МИД из-за задержания гражданина Ирана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Итальянский посол в Тегеране Паула Амадьи была вызвана в местный МИД в связи с задержанием гражданина исламской республики в Италии, передает иранское госагентство IRNA.
"Паола Амадьи, посол Италии в Тегеране, была вызвана генеральным директором по Западной Европе министерства иностранных дел Маджидом Нейли Ахмадабади в связи с продолжающимся задержанием итальянскими властями гражданина Ирана Мохаммада Абедини", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время этой встречи глава отдела Западной Европы МИД Ирана назвал арест Абедини незаконным актом, который был осуществлен по запросу правительства США. По его словам, такие действия итальянского правительства вредят отношениям между Ираном и Италией противоречат нормам международного права, в том числе нормам прав человека.
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