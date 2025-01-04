https://ria.ru/20250104/gruziya-1992533347.html

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция - РИА Новости, 04.01.2025

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси и крупных городах Грузии, её участники требуют проведения новых парламентских выборов,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T22:51:00+03:00

2025-01-04T22:51:00+03:00

2025-01-04T22:51:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 4 янв - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция протеста проходит в Тбилиси и крупных городах Грузии, её участники требуют проведения новых парламентских выборов, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранителями были задержаны несколько сотен человек. "На 38-й день протеста участники собрались в центре Кутаиси, в Батуми перед зданием Конституционного суда, в Зугдиди и в Тбилиси перед зданием парламента", - сообщает телекомпания. Как передает корреспондент РИА Новости, прилегающий к парламенту Грузии проспект Руставели перекрывается демонстрантами ежедневно. Там же тысячи участников акции встретили Новый год. На проспекте был накрыт оформленный в цвета флага Грузии новогодний стол длиною в несколько сотен метров. Требование митингующих остается неизменным - назначение новых парламентских выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси