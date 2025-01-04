Рейтинг@Mail.ru
Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 04.01.2025 (обновлено: 15:51 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html
Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси
Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси - РИА Новости, 04.01.2025
Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси
Из Грузии депортировали 25 участников протестов в Тбилиси, сообщается на официальном сайте МВД республики. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:16:00+03:00
2025-01-04T15:51:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
михаил кавелашвили
саломе зурабишвили
протесты в грузии — 2024
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989200301_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_2cceea2a1ffc0bb8c824d23b43b5b09f.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Из Грузии депортировали 25 участников протестов в Тбилиси, сообщается на официальном сайте МВД республики."Среди выдворенных, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру депортации, есть иностранные граждане, которые в ноябре-декабре прошлого года участвовали в акциях протеста в Тбилиси и которых суд приговорил к различным административным наказаниям — всего 25 человек", — говорится в заявлении.Десять из них уже покинули территорию Грузии, уточнили в ведомстве.Отмечается, что за два указанных месяца из страны выслали 91 иностранца, среди которых граждане Ирана, Туркмении, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Турции, Азербайджана, России и других государств.В целом за прошлый год департамент миграции выдворил 430 иностранных граждан, что на 126 процентов больше, чем в 2023-м, добавили в МВД страны.В Грузии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов в парламент 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Кроме того, в парламенте страны 14 декабря прошли выборы президента, им стал кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили, получив 224 из 300 голосов. Занимавшая на тот момент пост главы республики Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не откажется от своих полномочий, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Тем не менее после инаугурации Кавелашвили 29 декабря она покинула дворец Обрелиани.
https://ria.ru/20241229/gruziya-1992014385.html
https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989200301_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dbf6d3f281003721ba4edd944a56eb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, протесты в грузии — 2024, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Кавелашвили, Саломе Зурабишвили, Протесты в Грузии — 2024, Евросоюз
Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси

МВД Грузии депортировало 25 участников протестов в Тбилиси

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпецавтомобили полиции во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси
Спецавтомобили полиции во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Спецавтомобили полиции во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Из Грузии депортировали 25 участников протестов в Тбилиси, сообщается на официальном сайте МВД республики.
"Среди выдворенных, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру депортации, есть иностранные граждане, которые в ноябре-декабре прошлого года участвовали в акциях протеста в Тбилиси и которых суд приговорил к различным административным наказаниям — всего 25 человек", — говорится в заявлении.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Второй фронт": премьер Грузии выступил с заявлением
29 декабря 2024, 19:22
Десять из них уже покинули территорию Грузии, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что за два указанных месяца из страны выслали 91 иностранца, среди которых граждане Ирана, Туркмении, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Турции, Азербайджана, России и других государств.
В целом за прошлый год департамент миграции выдворил 430 иностранных граждан, что на 126 процентов больше, чем в 2023-м, добавили в МВД страны.
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны
30 декабря 2024, 12:14
В Грузии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов в парламент 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
Кроме того, в парламенте страны 14 декабря прошли выборы президента, им стал кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили, получив 224 из 300 голосов.
Занимавшая на тот момент пост главы республики Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не откажется от своих полномочий, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Тем не менее после инаугурации Кавелашвили 29 декабря она покинула дворец Обрелиани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября 2024, 08:00
 
В миреГрузияТбилисиМихаил КавелашвилиСаломе ЗурабишвилиПротесты в Грузии — 2024Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала