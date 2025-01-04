https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html

Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси

Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси - РИА Новости, 04.01.2025

Грузия депортировала участников протестов в Тбилиси

Из Грузии депортировали 25 участников протестов в Тбилиси, сообщается на официальном сайте МВД республики. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:16:00+03:00

2025-01-04T14:16:00+03:00

2025-01-04T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Из Грузии депортировали 25 участников протестов в Тбилиси, сообщается на официальном сайте МВД республики."Среди выдворенных, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру депортации, есть иностранные граждане, которые в ноябре-декабре прошлого года участвовали в акциях протеста в Тбилиси и которых суд приговорил к различным административным наказаниям — всего 25 человек", — говорится в заявлении.Десять из них уже покинули территорию Грузии, уточнили в ведомстве.Отмечается, что за два указанных месяца из страны выслали 91 иностранца, среди которых граждане Ирана, Туркмении, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Турции, Азербайджана, России и других государств.В целом за прошлый год департамент миграции выдворил 430 иностранных граждан, что на 126 процентов больше, чем в 2023-м, добавили в МВД страны.В Грузии больше двух месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после выборов в парламент 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Кроме того, в парламенте страны 14 декабря прошли выборы президента, им стал кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили, получив 224 из 300 голосов. Занимавшая на тот момент пост главы республики Саломе Зурабишвили изначально заявляла, что не откажется от своих полномочий, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Тем не менее после инаугурации Кавелашвили 29 декабря она покинула дворец Обрелиани.

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в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, протесты в грузии — 2024, евросоюз