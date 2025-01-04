https://ria.ru/20250104/gosduma-1992455337.html

В Госдуме рассказали о графике весенней сессии

В Госдуме рассказали о графике весенней сессии - РИА Новости, 04.01.2025

В Госдуме рассказали о графике весенней сессии

Весенняя сессия Госдумы после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее последует три пленарные недели, рассказал РИА Новости депутат РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:54:00+03:00

2025-01-04T02:54:00+03:00

2025-01-04T02:54:00+03:00

политика

виктор пинский

госдума рф

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее последует три пленарные недели, рассказал РИА Новости депутат ГД, глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. "Распорядком работы депутатов Госдумы на весеннюю сессию запланировано следующее. Сессия после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее – три пленарные недели. Всего планируется восемь региональных недель и 20 пленарных, мы считаем, что этого времени будет достаточно для реализации депутатами всех возложенных на них законом обязанностей", - сказал он. Парламентарий добавил, что предусмотрено две части отпуска депутатов, первая часть начинается с 21 апреля и продлится две недели, вторая часть запланирована на лето, с 4 августа по 1 сентября. Пинский подчеркнул, что первая пленарная неделя начинается с 13 января.

https://ria.ru/20250102/zakonoproekt-1992325578.html

https://ria.ru/20241228/zhurova-1991888197.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, виктор пинский, госдума рф