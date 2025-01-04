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В Госдуме рассказали о графике весенней сессии - РИА Новости, 04.01.2025
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02:54 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/gosduma-1992455337.html
В Госдуме рассказали о графике весенней сессии
В Госдуме рассказали о графике весенней сессии - РИА Новости, 04.01.2025
В Госдуме рассказали о графике весенней сессии
Весенняя сессия Госдумы после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее последует три пленарные недели, рассказал РИА Новости депутат РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:54:00+03:00
2025-01-04T02:54:00+03:00
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее последует три пленарные недели, рассказал РИА Новости депутат ГД, глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. "Распорядком работы депутатов Госдумы на весеннюю сессию запланировано следующее. Сессия после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее – три пленарные недели. Всего планируется восемь региональных недель и 20 пленарных, мы считаем, что этого времени будет достаточно для реализации депутатами всех возложенных на них законом обязанностей", - сказал он. Парламентарий добавил, что предусмотрено две части отпуска депутатов, первая часть начинается с 21 апреля и продлится две недели, вторая часть запланирована на лето, с 4 августа по 1 сентября. Пинский подчеркнул, что первая пленарная неделя начинается с 13 января.
https://ria.ru/20250102/zakonoproekt-1992325578.html
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политика, виктор пинский, госдума рф
Политика, Виктор Пинский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о графике весенней сессии

Депутат Пинский: весенняя сессия Госдумы начнется 9 января с региональной недели

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Весенняя сессия Госдумы после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее последует три пленарные недели, рассказал РИА Новости депутат ГД, глава комиссии по регламенту Виктор Пинский.
"Распорядком работы депутатов Госдумы на весеннюю сессию запланировано следующее. Сессия после новогодних праздников начнется 9 января с региональной недели, далее – три пленарные недели. Всего планируется восемь региональных недель и 20 пленарных, мы считаем, что этого времени будет достаточно для реализации депутатами всех возложенных на них законом обязанностей", - сказал он.
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Парламентарий добавил, что предусмотрено две части отпуска депутатов, первая часть начинается с 21 апреля и продлится две недели, вторая часть запланирована на лето, с 4 августа по 1 сентября.
Пинский подчеркнул, что первая пленарная неделя начинается с 13 января.
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