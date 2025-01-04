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"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города - РИА Новости, 04.01.2025
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13:01 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/gorod-1992490059.html
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города - РИА Новости, 04.01.2025
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города
Экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:01:00+03:00
2025-01-04T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения."Нам необходимо отводить войска с этого кармана. Если мы не отведем, то украинские части попадут в окружение", — заявил он.По словам эксперта, ВСУ уже не могут обороняться в этом районе, поэтому необходимо спасать остаток личного состава и технику."В ближайшее время и при таких темпах судьба Кураховского района будет решена", — предупредил он.Как сообщал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС России взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находятся крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992467771.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ попадут в окружение возле Курахово

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения.
"Нам необходимо отводить войска с этого кармана. Если мы не отведем, то украинские части попадут в окружение", — заявил он.
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По словам эксперта, ВСУ уже не могут обороняться в этом районе, поэтому необходимо спасать остаток личного состава и технику.
«
"В ближайшее время и при таких темпах судьба Кураховского района будет решена", — предупредил он.
Как сообщал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС России взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находятся крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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