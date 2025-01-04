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"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города - РИА Новости, 04.01.2025
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города
Экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:01:00+03:00
2025-01-04T13:01:00+03:00
2025-01-04T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения."Нам необходимо отводить войска с этого кармана. Если мы не отведем, то украинские части попадут в окружение", — заявил он.По словам эксперта, ВСУ уже не могут обороняться в этом районе, поэтому необходимо спасать остаток личного состава и технику."В ближайшее время и при таких темпах судьба Кураховского района будет решена", — предупредил он.Как сообщал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС России взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находятся крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ попадут в окружение возле Курахово