https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 04.01.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T23:54:00+03:00

2025-01-04T23:54:00+03:00

2025-01-04T23:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

калининский район

украина

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР в своем Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 22.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html

горловка

калининский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, калининский район, украина, стирол