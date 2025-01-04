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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T23:54:00+03:00
2025-01-04T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР в своем Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 22.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html
горловка
калининский район
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в мире, горловка, калининский район, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Украина, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Калининском районе в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР в своем Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 22.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает управление.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаКалининский районУкраинаСтирол
 
 
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