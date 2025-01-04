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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T23:54:00+03:00
2025-01-04T23:54:00+03:00
2025-01-04T23:54:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Калининском районе Горловки, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР в своем Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 22.45 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240519/gorlovka-1946997308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, калининский район, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Украина, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Калининском районе в Горловке