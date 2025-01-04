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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 04.01.2025
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
Четверо мирных жителей Горловки в ДНР пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасных предметов с дронов, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:24:00+03:00
2025-01-04T19:24:00+03:00
2025-01-04T20:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Четверо мирных жителей Горловки в ДНР пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасных предметов с дронов, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Три мирных жителя Горловки получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов в поселке Озеряновка", — написал он.Позднее Приходько сообщил о пострадавшем в поселке Короленко при сбросе с БПЛА еще одного боеприпаса.Ранее в субботу управление по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что дроны сбросили на город четыре взрывоопасных предмета. До этого ВСУ обстреляли Горловку шестью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр в течение дня сообщал о 13 пострадавших от украинских атак.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html
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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
Мэр Горловки: ВСУ ранили четверых человек, сбросив взрывоопасный предмет с БПЛА