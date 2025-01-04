https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992522783.html

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 04.01.2025

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя

Четверо мирных жителей Горловки в ДНР пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасных предметов с дронов, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:24:00+03:00

2025-01-04T19:24:00+03:00

2025-01-04T20:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Четверо мирных жителей Горловки в ДНР пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасных предметов с дронов, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Три мирных жителя Горловки получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов в поселке Озеряновка", — написал он.Позднее Приходько сообщил о пострадавшем в поселке Короленко при сбросе с БПЛА еще одного боеприпаса.Ранее в субботу управление по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что дроны сбросили на город четыре взрывоопасных предмета. До этого ВСУ обстреляли Горловку шестью снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр в течение дня сообщал о 13 пострадавших от украинских атак.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия