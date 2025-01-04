https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992522017.html

ВСУ в пятый раз за день атаковали Горловку с беспилотника

ВСУ в пятый раз за день атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025

ВСУ в пятый раз за день атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска пятый раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:15:00+03:00

2025-01-04T19:15:00+03:00

2025-01-04T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска пятый раз за день сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее представительство сообщало, что ВСУ сбросили на Горловку четыре взрывоопасных предмета с беспилотников. "Зафиксирована атака БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось также об обстрелах Горловки со стороны ВСУ шестью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992514901.html

https://ria.ru/20250104/obstrel-1992502701.html

горловка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика