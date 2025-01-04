Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 04.01.2025 (обновлено: 18:42 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992517669.html
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры - РИА Новости, 04.01.2025
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры
Один из снарядов ВСУ при обстреле Горловки попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", сообщил журналистам сотрудник учреждения Олег. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T18:39:00+03:00
2025-01-04T18:42:00+03:00
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992518277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aae39b5b28ea185c52c6addb71882c73.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Один из снарядов ВСУ при обстреле Горловки попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", сообщил журналистам сотрудник учреждения Олег. "Это ДК "Комсомолец". Я был на крыше, и как раз прилетело. Разбило стекло, пробило потолок, пол и пол на первом этаже. А дроны здесь вообще каждый день летают", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил стену второго этажа здания, где находится актовый зал. Кассетные суббоеприпасы все еще остаются неразорванными на территории Дворца культуры. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия украинского обстрела Горловки
При украинском обстреле Горловки один из снарядов попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-04T18:39
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992518277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d43261a48f74056b64ed190a803383fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры

Сотрудник Дворца культуры "Комсомолец" сообщил о попадании снаряда ВСУ в здание

Читать ria.ru в
Дзен
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Один из снарядов ВСУ при обстреле Горловки попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", сообщил журналистам сотрудник учреждения Олег.
«
"Это ДК "Комсомолец". Я был на крыше, и как раз прилетело. Разбило стекло, пробило потолок, пол и пол на первом этаже. А дроны здесь вообще каждый день летают", - сказал он.
Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил стену второго этажа здания, где находится актовый зал. Кассетные суббоеприпасы все еще остаются неразорванными на территории Дворца культуры.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле
Вчера, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала