https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992517669.html

При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры

При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры - РИА Новости, 04.01.2025

При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры

Один из снарядов ВСУ при обстреле Горловки попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", сообщил журналистам сотрудник учреждения Олег. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T18:39:00+03:00

2025-01-04T18:39:00+03:00

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ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Один из снарядов ВСУ при обстреле Горловки попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", сообщил журналистам сотрудник учреждения Олег. "Это ДК "Комсомолец". Я был на крыше, и как раз прилетело. Разбило стекло, пробило потолок, пол и пол на первом этаже. А дроны здесь вообще каждый день летают", - сказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил стену второго этажа здания, где находится актовый зал. Кассетные суббоеприпасы все еще остаются неразорванными на территории Дворца культуры. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html

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Последствия украинского обстрела Горловки При украинском обстреле Горловки один из снарядов попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", передает корреспондент РИА Новости. 2025-01-04T18:39 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол