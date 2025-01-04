https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле - РИА Новости, 04.01.2025
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле
Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:44:00+03:00
2025-01-04T17:44:00+03:00
2025-01-04T17:44:00+03:00
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ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА Новости рассказала владелица одного из поврежденных магазинов. "Мы выскочили посмотреть, где взорвалось. Я выскакиваю в торговый зал, а они (мирные жители - ред.) окровавлены. Я вызвала скорую. У одной женщины была рана в шее, я думала, она умрет. Мы ее отнесли в кабинет, потому что я думала, что серьезно шея (ранена - ред.). Оказывали помощь, она очень сильно испугалась, а я ее убеждала, что она не умирает", - сказала владелица магазина. По словам одной из сотрудниц магазина, к ним забежали сразу шесть раненых мирных жителей с различными ранениями. "Начался обстрел. Кассеты падали под магазин, были ранены люди, они забежали сюда. Было очень много крови, помогали оказывать первую помощь людям. В нашем магазине находилось шесть человек", - поделилась Дарья. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подвергся ряд магазинов по улице Болотникова в микрорайоне "Комсомолец". Двое мирных жителей были ранены в одном из магазинов, куда залетел кассетный боеприпас. "Зашли люди, посыпались кассеты, и одна взорвалась прямо в крыше. Покупателей было в это время человека четыре", - поделилась сотрудница другого магазина. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в Telegram-канале, что число мирных жителей Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992514901.html
https://ria.ru/20250104/obstrel-1992511930.html
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле
Продавцы магазина в Горловке оказали первую помощь раненым при обстреле ВСУ
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА Новости рассказала владелица одного из поврежденных магазинов.
"Мы выскочили посмотреть, где взорвалось. Я выскакиваю в торговый зал, а они (мирные жители - ред.) окровавлены. Я вызвала скорую. У одной женщины была рана в шее, я думала, она умрет. Мы ее отнесли в кабинет, потому что я думала, что серьезно шея (ранена - ред.). Оказывали помощь, она очень сильно испугалась, а я ее убеждала, что она не умирает", - сказала владелица магазина.
По словам одной из сотрудниц магазина, к ним забежали сразу шесть раненых мирных жителей с различными ранениями.
"Начался обстрел. Кассеты падали под магазин, были ранены люди, они забежали сюда. Было очень много крови, помогали оказывать первую помощь людям. В нашем магазине находилось шесть человек", - поделилась Дарья.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подвергся ряд магазинов по улице Болотникова в микрорайоне "Комсомолец". Двое мирных жителей были ранены в одном из магазинов, куда залетел кассетный боеприпас.
"Зашли люди, посыпались кассеты, и одна взорвалась прямо в крыше. Покупателей было в это время человека четыре", - поделилась сотрудница другого магазина.
Ранее мэр города Иван Приходько
сообщал в Telegram-канале, что число мирных жителей Горловки
, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до десяти.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка
, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР
, до начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.