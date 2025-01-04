https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html

Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле

Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле - РИА Новости, 04.01.2025

Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле

Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:44:00+03:00

2025-01-04T17:44:00+03:00

2025-01-04T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_1:0:838:471_1920x0_80_0_0_0740c6f1cf399a65f8caa16d9f59c32f.jpg

ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА Новости рассказала владелица одного из поврежденных магазинов. "Мы выскочили посмотреть, где взорвалось. Я выскакиваю в торговый зал, а они (мирные жители - ред.) окровавлены. Я вызвала скорую. У одной женщины была рана в шее, я думала, она умрет. Мы ее отнесли в кабинет, потому что я думала, что серьезно шея (ранена - ред.). Оказывали помощь, она очень сильно испугалась, а я ее убеждала, что она не умирает", - сказала владелица магазина. По словам одной из сотрудниц магазина, к ним забежали сразу шесть раненых мирных жителей с различными ранениями. "Начался обстрел. Кассеты падали под магазин, были ранены люди, они забежали сюда. Было очень много крови, помогали оказывать первую помощь людям. В нашем магазине находилось шесть человек", - поделилась Дарья. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подвергся ряд магазинов по улице Болотникова в микрорайоне "Комсомолец". Двое мирных жителей были ранены в одном из магазинов, куда залетел кассетный боеприпас. "Зашли люди, посыпались кассеты, и одна взорвалась прямо в крыше. Покупателей было в это время человека четыре", - поделилась сотрудница другого магазина. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в Telegram-канале, что число мирных жителей Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992514901.html

https://ria.ru/20250104/obstrel-1992511930.html

https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько