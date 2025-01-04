Рейтинг@Mail.ru
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992516078.html
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле - РИА Новости, 04.01.2025
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле
Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:44:00+03:00
2025-01-04T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_1:0:838:471_1920x0_80_0_0_0740c6f1cf399a65f8caa16d9f59c32f.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА Новости рассказала владелица одного из поврежденных магазинов. "Мы выскочили посмотреть, где взорвалось. Я выскакиваю в торговый зал, а они (мирные жители - ред.) окровавлены. Я вызвала скорую. У одной женщины была рана в шее, я думала, она умрет. Мы ее отнесли в кабинет, потому что я думала, что серьезно шея (ранена - ред.). Оказывали помощь, она очень сильно испугалась, а я ее убеждала, что она не умирает", - сказала владелица магазина. По словам одной из сотрудниц магазина, к ним забежали сразу шесть раненых мирных жителей с различными ранениями. "Начался обстрел. Кассеты падали под магазин, были ранены люди, они забежали сюда. Было очень много крови, помогали оказывать первую помощь людям. В нашем магазине находилось шесть человек", - поделилась Дарья. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подвергся ряд магазинов по улице Болотникова в микрорайоне "Комсомолец". Двое мирных жителей были ранены в одном из магазинов, куда залетел кассетный боеприпас. "Зашли люди, посыпались кассеты, и одна взорвалась прямо в крыше. Покупателей было в это время человека четыре", - поделилась сотрудница другого магазина. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в Telegram-канале, что число мирных жителей Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992514901.html
https://ria.ru/20250104/obstrel-1992511930.html
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976493274_105:0:733:471_1920x0_80_0_0_c3f621642e2a2a26d45880100179a6c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Владелица магазина в Горловке рассказала о пострадавших при обстреле

Продавцы магазина в Горловке оказали первую помощь раненым при обстреле ВСУ

© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости
Последствия атаки со стороны ВСУ на здание администрации Горловки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Продавцам магазина в Горловке ДНР пришлось оказывать первую помощь покупателям, которые получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, об этом РИА Новости рассказала владелица одного из поврежденных магазинов.
"Мы выскочили посмотреть, где взорвалось. Я выскакиваю в торговый зал, а они (мирные жители - ред.) окровавлены. Я вызвала скорую. У одной женщины была рана в шее, я думала, она умрет. Мы ее отнесли в кабинет, потому что я думала, что серьезно шея (ранена - ред.). Оказывали помощь, она очень сильно испугалась, а я ее убеждала, что она не умирает", - сказала владелица магазина.
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ
Вчера, 17:26
По словам одной из сотрудниц магазина, к ним забежали сразу шесть раненых мирных жителей с различными ранениями.
"Начался обстрел. Кассеты падали под магазин, были ранены люди, они забежали сюда. Было очень много крови, помогали оказывать первую помощь людям. В нашем магазине находилось шесть человек", - поделилась Дарья.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подвергся ряд магазинов по улице Болотникова в микрорайоне "Комсомолец". Двое мирных жителей были ранены в одном из магазинов, куда залетел кассетный боеприпас.
"Зашли люди, посыпались кассеты, и одна взорвалась прямо в крыше. Покупателей было в это время человека четыре", - поделилась сотрудница другого магазина.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
Вчера, 17:01
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в Telegram-канале, что число мирных жителей Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до десяти.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Продавец магазина помогла раненной при обстреле Горловки женщине
13 ноября 2024, 05:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала