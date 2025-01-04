Рейтинг@Mail.ru
В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 04.01.2025 (обновлено: 11:41 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992479746.html
В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу
В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу - РИА Новости, 04.01.2025
В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу
Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск за субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:21:00+03:00
2025-01-04T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992480003_0:337:960:877_1920x0_80_0_0_54c54258ad8b8c73e93c4d16845ee789.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск за субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до девяти", - говорится в сообщении мэра.Ранее в субботу Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец", потом уточнил, что пострадали шесть человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992480003_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_396e3d1977bf69cbf75b4a290bca815f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Иван Приходько
В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу

Приходько: 9 мирных жителей Горловки пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке. 4 января 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилмассива Комсомолец в Горловке. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке. 4 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск за субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до девяти", - говорится в сообщении мэра.
Ранее в субботу Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец", потом уточнил, что пострадали шесть человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала