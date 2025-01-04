https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992479746.html

В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу

В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу - РИА Новости, 04.01.2025

В Горловке девять мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ в субботу

Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск за субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:21:00+03:00

2025-01-04T11:21:00+03:00

2025-01-04T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Девять мирных жителей Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск за субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до девяти", - говорится в сообщении мэра.Ранее в субботу Приходько сообщил о ранении двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец", потом уточнил, что пострадали шесть человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, иван приходько