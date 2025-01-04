https://ria.ru/20250104/gogol-1992511820.html

Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов

Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов - РИА Новости, 04.01.2025

Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов

Актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов умер в возрасте 69 лет, сообщили в театре. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов умер в возрасте 69 лет, сообщили в театре. "С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов", - говорится на официальном сайте театра. Коллеги назвали внезапный уход артиста огромной потерей для театра. "Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Александра Борисовича", - добавили в публикации. Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве. Он окончил ГИТИС в 1982 году. Артист служил в Молодежном театре "На Красной Пресне около дома Станиславского" с 1970 года. В Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя он служил с 2021 года.

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