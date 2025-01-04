https://ria.ru/20250104/germaniya-1992496826.html

Опрос показал, как немцы относятся к возможным правящим коалициям

Опрос показал, как немцы относятся к возможным правящим коалициям - РИА Новости, 04.01.2025

Опрос показал, как немцы относятся к возможным правящим коалициям

Большинство жителей Германии негативно смотрят на любые возможные правящие коалиции с участием классических партий по итогам предстоящих досрочных выборов,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:27:00+03:00

2025-01-04T14:27:00+03:00

2025-01-04T14:27:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

кристиан линднер

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Большинство жителей Германии негативно смотрят на любые возможные правящие коалиции с участием классических партий по итогам предстоящих досрочных выборов, свидетельствуют данные опроса компании YouGov для газеты Welt am Sonntag. Больше всего из непопулярных вариантов жителей Германии устраивает так называемая "большая коалиция" из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца: такой вариант негативно оценивают 50% респондентов, а позитивно - 41%. Если же к этой коалиции добавится, как называют ее немецкие СМИ, "виновник" распада нынешней коалиции - Свободная демократическая партия (СвДП) Кристиана Линднера - то рейтинг одобрения такого альянса резко упадёт до 16%, в то время как 74% опрошенных будут против. Потенциальную коалицию ХДС/ХСС с "Зелёными" одобряют 26% респондентов, 64% относятся к такой конфигурации негативно. Варианты коалиции классических партий без участия ХДС/ХСС в опросе не фигурируют в связи с низкими рейтингами СДПГ, "Зелёных" и СвДП. Что же касается правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая идёт по рейтингу популярности второй вслед за ХДС/ХСС, то варианты коалиций с ней не рассматриваются, поскольку классические партии многократно говорили о том, что исключают всякое сотрудничество с АдГ. Опрос был проведён с 17 по 20 декабря 2024 года, в нём приняли участие 2 577 человек. Данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html

https://ria.ru/20250104/berbok-1992465151.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс