Опрос показал, как немцы относятся к возможным правящим коалициям
YouGov: большинство немцев негативно смотрят на любые правящие коалиции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Большинство жителей Германии негативно смотрят на любые возможные правящие коалиции с участием классических партий по итогам предстоящих досрочных выборов, свидетельствуют данные опроса компании YouGov для газеты Welt am Sonntag.
Больше всего из непопулярных вариантов жителей Германии устраивает так называемая "большая коалиция" из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца: такой вариант негативно оценивают 50% респондентов, а позитивно - 41%. Если же к этой коалиции добавится, как называют ее немецкие СМИ, "виновник" распада нынешней коалиции - Свободная демократическая партия (СвДП) Кристиана Линднера - то рейтинг одобрения такого альянса резко упадёт до 16%, в то время как 74% опрошенных будут против.
Потенциальную коалицию ХДС/ХСС с "Зелёными" одобряют 26% респондентов, 64% относятся к такой конфигурации негативно.
Варианты коалиции классических партий без участия ХДС/ХСС в опросе не фигурируют в связи с низкими рейтингами СДПГ, "Зелёных" и СвДП. Что же касается правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая идёт по рейтингу популярности второй вслед за ХДС/ХСС, то варианты коалиций с ней не рассматриваются, поскольку классические партии многократно говорили о том, что исключают всякое сотрудничество с АдГ.
Опрос был проведён с 17 по 20 декабря 2024 года, в нём приняли участие 2 577 человек. Данные о погрешности не приводятся.