https://ria.ru/20250104/gaza-1992488984.html

В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки

В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки

Количество жертв от израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки достигло 59 человек, 273 ранены, сообщается в отчете министерства здравоохранения... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:51:00+03:00

2025-01-04T12:51:00+03:00

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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Количество жертв от израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки достигло 59 человек, 273 ранены, сообщается в отчете министерства здравоохранения Палестины в субботу."Израильские оккупанты за минувшие 24 часа организовали четыре резни семей в секторе Газа, в результате чего были доставлены в больницы 59 тел погибших и 273 раненных граждан", - говорится в заявлении.Согласно отчету, таким образом количество погибших палестинцев в секторе Газа с начала израильской военной кампании в октябре 2023 года увеличилось до 45 717 человек, раненых - 108 856 граждан.

https://ria.ru/20250103/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, израиль