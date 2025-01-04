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В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
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12:51 04.01.2025 (обновлено: 12:54 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/gaza-1992488984.html
В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки
В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки
Количество жертв от израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки достигло 59 человек, 273 ранены, сообщается в отчете министерства здравоохранения... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:51:00+03:00
2025-01-04T12:54:00+03:00
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сектор газа
израиль
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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Количество жертв от израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки достигло 59 человек, 273 ранены, сообщается в отчете министерства здравоохранения Палестины в субботу."Израильские оккупанты за минувшие 24 часа организовали четыре резни семей в секторе Газа, в результате чего были доставлены в больницы 59 тел погибших и 273 раненных граждан", - говорится в заявлении.Согласно отчету, таким образом количество погибших палестинцев в секторе Газа с начала израильской военной кампании в октябре 2023 года увеличилось до 45 717 человек, раненых - 108 856 граждан.
https://ria.ru/20250103/konflikt-1915630213.html
сектор газа
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Израиль
В Газе заявили о 59 погибших в результате израильских ударов за сутки

Минздрав Газы: от израильских ударов за сутки 59 человек погибли и 273 ранены

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Количество жертв от израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки достигло 59 человек, 273 ранены, сообщается в отчете министерства здравоохранения Палестины в субботу.
"Израильские оккупанты за минувшие 24 часа организовали четыре резни семей в секторе Газа, в результате чего были доставлены в больницы 59 тел погибших и 273 раненных граждан", - говорится в заявлении.
Согласно отчету, таким образом количество погибших палестинцев в секторе Газа с начала израильской военной кампании в октябре 2023 года увеличилось до 45 717 человек, раненых - 108 856 граждан.
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В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор ГазаИзраиль
 
 
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