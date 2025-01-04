https://ria.ru/20250104/gaz-1992513546.html

В Крыму обвинили США в развязывании газовой войны против Европы

В Крыму обвинили США в развязывании газовой войны против Европы - РИА Новости, 04.01.2025

В Крыму обвинили США в развязывании газовой войны против Европы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США, используя Украину, фактически развязали газовую войну против стран Европейского союза. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:14:00+03:00

2025-01-04T17:14:00+03:00

2025-01-04T17:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США, используя Украину, фактически развязали газовую войну против стран Европейского союза. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор. "США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Всё это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и прекращение транзита газа по территории Украины - звенья одной цепи, а цель США - усилить зависимость ЕС от поставок американского сжиженного газа. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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украина, сша, европа, владимир константинов, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире