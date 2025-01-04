https://ria.ru/20250104/feyerverki-1992471816.html
Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки
Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки - РИА Новости, 04.01.2025
Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки
Безопасное расстояние для запуска многозалповых салютов и фейерверков должно составлять более 20 метров, а для бенгальских огней - не менее полуметра,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:00:00+03:00
2025-01-04T10:00:00+03:00
2025-01-04T10:00:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842101616_823:764:3107:2048_1920x0_80_0_0_e183ef4df223476b98a3ad14b391b92b.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Безопасное расстояние для запуска многозалповых салютов и фейерверков должно составлять более 20 метров, а для бенгальских огней - не менее полуметра, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "В зависимости от вида пиротехники варьируется безопасное расстояние от полуметра для бенгальских огней и свыше 20 метров для многозалповых салютов и фейерверков", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в свободной продаже находится пиротехника только 1-го, 2-го или 3-го классов опасности. "Запрещено продавать пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение", - добавил представитель ведомства. Собеседник агентства подчеркнул, что во многих регионах администрация определяет специальные площадки, где можно самостоятельно запускать пиротехнику. Уточнить их расположение можно на сайтах администраций. "Место для запуска необходимо выбирать вдали от жилых домов, детских площадок и построек с ветхими крышами. Стоит убедиться, что рядом нет деревьев, линий электропередачи, а размер площадки соответствует радиусу опасной зоны, указанной в инструкции к конкретному виду пиротехники", - резюмировал представитель главка. Ранее МЧС России сообщило, что с начала 2024 года из-за пиротехники в стране произошло 109 пожаров, в результате которых погибли три человека и еще 20 пострадали. Отмечалось, что в большинстве случаев к травмам и пожарам привело несоблюдение правил безопасности, а также использование несертифицированных изделий.
https://ria.ru/20241209/feyerverk-1763254505.html
https://ria.ru/20250104/novyy-god-1987118001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842101616_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_81a4ac37ca538a8e1b5695c4568beff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год 2025, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год 2025, Общество
Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки
МЧС: безопасное расстояние для запуска фейерверков должно быть более 20 метров
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Безопасное расстояние для запуска многозалповых салютов и фейерверков должно составлять более 20 метров, а для бенгальских огней - не менее полуметра, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
"В зависимости от вида пиротехники варьируется безопасное расстояние от полуметра для бенгальских огней и свыше 20 метров для многозалповых салютов и фейерверков", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в свободной продаже находится пиротехника только 1-го, 2-го или 3-го классов опасности. "Запрещено продавать пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение", - добавил представитель ведомства.
Собеседник агентства подчеркнул, что во многих регионах администрация определяет специальные площадки, где можно самостоятельно запускать пиротехнику. Уточнить их расположение можно на сайтах администраций. "Место для запуска необходимо выбирать вдали от жилых домов, детских площадок и построек с ветхими крышами. Стоит убедиться, что рядом нет деревьев, линий электропередачи, а размер площадки соответствует радиусу опасной зоны, указанной в инструкции к конкретному виду пиротехники", - резюмировал представитель главка.
Ранее МЧС России
сообщило, что с начала 2024 года из-за пиротехники в стране произошло 109 пожаров, в результате которых погибли три человека и еще 20 пострадали. Отмечалось, что в большинстве случаев к травмам и пожарам привело несоблюдение правил безопасности, а также использование несертифицированных изделий.