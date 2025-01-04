https://ria.ru/20250104/falkov-1992473953.html

Глава Минобрнауки исполнил мечту 16-летнего мальчика с "Елки желаний"

Глава Минобрнауки исполнил мечту 16-летнего мальчика с "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2025

Глава Минобрнауки исполнил мечту 16-летнего мальчика с "Елки желаний"

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летнего Савелия Щербакова из Москвы, который хотел, чтобы ему подарили... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:21:00+03:00

2025-01-04T10:21:00+03:00

2025-01-04T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летнего Савелия Щербакова из Москвы, который хотел, чтобы ему подарили гусли. Встреча министра с подростком прошла в Российском национальном музее музыки. Фальков подарил мальчику музыкальный инструмент, а Савелий, в свою очередь, вручил главе министерства новогодний шар, который сделал сам. Директор музея Михаил Брызгалов провел экскурсию по главной выставке, на которой рассказал об истории различных музыкальных инструментов народов мира. Кроме того, перед гостями выступил ансамбль гусляров "Купина". Вокально-инструментальный ансамбль исполнил русскую народную и современную авторскую музыку. После выступления руководитель ансамбля Дмитрий Волков подарил Савелию "Хрестоматию современного репертуара для гуслей", созданную их коллективом. Также музыканты провели для мальчика мастер-класс, где он уже начал осваивать первые азы игры на гуслях. Савелий впервые услышал гусли во время поездки на Алтай. С того момента он копил деньги на собственный инструмент. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992472898.html

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