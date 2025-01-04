https://ria.ru/20250104/eydelman-1992465600.html

Против историка Эйдельман* завели новое дело

Против историка Эйдельман* завели новое дело - РИА Новости, 04.01.2025

Против историка Эйдельман* завели новое дело

Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:40:00+03:00

2025-01-04T08:40:00+03:00

2025-01-04T08:44:00+03:00

россия

происшествия

тамара эйдельман

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства. Кроме того, ранее против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период. В конце декабря историк получила штраф на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитацию российской армии. Эйдельман* внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентября 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, тамара эйдельман