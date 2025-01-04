Рейтинг@Mail.ru
Против историка Эйдельман* завели новое дело - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 04.01.2025 (обновлено: 08:44 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/eydelman-1992465600.html
Против историка Эйдельман* завели новое дело
Против историка Эйдельман* завели новое дело - РИА Новости, 04.01.2025
Против историка Эйдельман* завели новое дело
Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:40:00+03:00
2025-01-04T08:44:00+03:00
россия
происшествия
тамара эйдельман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:9:818:469_1920x0_80_0_0_6a6d86b8f2b0143b5083afdbeeb340ba.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства. Кроме того, ранее против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период. В конце декабря историк получила штраф на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитацию российской армии. Эйдельман* внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентября 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9a496e550d5c2ce3c941da0f76e146d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, тамара эйдельман
Россия, Происшествия, Тамара Эйдельман
Против историка Эйдельман* завели новое дело

Против историка Эйдельман завели еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета)", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, ранее против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.
В конце декабря историк получила штраф на 45 тысяч рублей за неисполнение закона об иноагентах. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента и дискредитацию российской армии.
Эйдельман* внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентября 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Россия лишит иноагентов главного
17 ноября 2024, 08:00
 
РоссияПроисшествияТамара Эйдельман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала