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Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС - РИА Новости, 04.01.2025
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12:39 04.01.2025 (обновлено: 16:42 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html
Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС
Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС - РИА Новости, 04.01.2025
Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:39:00+03:00
2025-01-04T16:42:00+03:00
в мире
польша
варшава
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кароль навроцкий
дональд туск
рафал тшасковски
евросоюз
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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза. "Когда вместе с мэром Тшасковским и спикером Холовней мы официально начинали польское председательство в ЕС, Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit", — написал он.В пятницу кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. Выборы президента Польши должны пройти в этом году. Действующий глава государства — представитель партии "Право и справедливость" Анджей Дуда не сможет в них участвовать, поскольку занимает высший государственный пост уже два пятилетних срока. В этот раз PiS выдвинула в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. При этом Навроцкий беспартийный и никогда не занимал постов в правительстве."Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Кроме того, о намерении баллотироваться заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы". Дата выборов пока не назначена, но Холовня недавно пообещал объявить ее 8 января. Ожидается, что первый тур состоится в мае. Если никто из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, через две недели будет проведен второй тур.
https://ria.ru/20241219/podderzhka-1990259822.html
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в мире, польша, варшава, украина, кароль навроцкий, дональд туск, рафал тшасковски, евросоюз
В мире, Польша, Варшава, Украина, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Рафал Тшасковски, Евросоюз
Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС

Туск обвинил кандидата в президенты Навроцкого в желании вывести Польшу из ЕС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза.
"Когда вместе с мэром Тшасковским и спикером Холовней мы официально начинали польское председательство в ЕС, Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit", — написал он.

В пятницу кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
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Дата выборов пока не назначена, но Холовня недавно пообещал объявить ее 8 января. Ожидается, что первый тур состоится в мае. Если никто из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, через две недели будет проведен второй тур.
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