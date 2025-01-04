Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС
Туск обвинил кандидата в президенты Навроцкого в желании вывести Польшу из ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза.
"Когда вместе с мэром Тшасковским и спикером Холовней мы официально начинали польское председательство в ЕС, Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit", — написал он.
В пятницу кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
В пятницу кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
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