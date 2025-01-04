https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html

Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС

Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС - РИА Новости, 04.01.2025

Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:39:00+03:00

2025-01-04T12:39:00+03:00

2025-01-04T16:42:00+03:00

в мире

польша

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кароль навроцкий

дональд туск

рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза. "Когда вместе с мэром Тшасковским и спикером Холовней мы официально начинали польское председательство в ЕС, Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit", — написал он.В пятницу кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. Выборы президента Польши должны пройти в этом году. Действующий глава государства — представитель партии "Право и справедливость" Анджей Дуда не сможет в них участвовать, поскольку занимает высший государственный пост уже два пятилетних срока. В этот раз PiS выдвинула в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. При этом Навроцкий беспартийный и никогда не занимал постов в правительстве."Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Кроме того, о намерении баллотироваться заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы". Дата выборов пока не назначена, но Холовня недавно пообещал объявить ее 8 января. Ожидается, что первый тур состоится в мае. Если никто из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, через две недели будет проведен второй тур.

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https://ria.ru/20241202/polsha-1986888938.html

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в мире, польша, варшава, украина, кароль навроцкий, дональд туск, рафал тшасковски, евросоюз