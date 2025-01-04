https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992522384.html

В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом

В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом - РИА Новости, 04.01.2025

В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом

Резервный борт, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха, приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", у... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:22:00+03:00

2025-01-04T19:22:00+03:00

2025-01-04T19:22:00+03:00

происшествия

екатеринбург

египет

шарм-эш-шейх

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus a321

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Резервный борт, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха, приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", у которого отказал двигатель. "Рейс U6-1876 "Уральских авиалиний" прибыл в 18.15 мск", – следует из данных онлайн-табло "Кольцово". По сведениям министерства гражданской авиации Египта, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после данных о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Позднее в пресс-службе авиаперевозчика уточняли, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя. В Екатеринбург было направлено резервное воздушное судно, в субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в столицу Урала, прилет планировался в 18.20 мск. Как подчеркивала Росавиация, комиссия уральского управления ведомства расследует данный инцидент с самолетом. Уточнялось, что на борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал, а самолет отстранили от полетов.

https://ria.ru/20250104/samolet-1992517247.html

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371999.html

екатеринбург

египет

шарм-эш-шейх

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происшествия, екатеринбург, египет, шарм-эш-шейх, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a321