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В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом - РИА Новости, 04.01.2025
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19:22 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992522384.html
В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом
В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом - РИА Новости, 04.01.2025
В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом
Резервный борт, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха, приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", у... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:22:00+03:00
2025-01-04T19:22:00+03:00
происшествия
екатеринбург
египет
шарм-эш-шейх
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a321
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Резервный борт, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха, приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", у которого отказал двигатель. "Рейс U6-1876 "Уральских авиалиний" прибыл в 18.15 мск", – следует из данных онлайн-табло "Кольцово". По сведениям министерства гражданской авиации Египта, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после данных о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Позднее в пресс-службе авиаперевозчика уточняли, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя. В Екатеринбург было направлено резервное воздушное судно, в субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в столицу Урала, прилет планировался в 18.20 мск. Как подчеркивала Росавиация, комиссия уральского управления ведомства расследует данный инцидент с самолетом. Уточнялось, что на борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал, а самолет отстранили от полетов.
https://ria.ru/20250104/samolet-1992517247.html
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екатеринбург
египет
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происшествия, екатеринбург, египет, шарм-эш-шейх, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a321
Происшествия, Екатеринбург, Египет, Шарм-эш-Шейх, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A321
В Екатеринбурге приземлился резервный борт после инцидента с самолетом

Резервный борт "Уральских авиалиний" прибыл в Екатеринбург после ЧП с самолетом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Ural Airlines
Самолет авиакомпании Ural Airlines - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании Ural Airlines. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Резервный борт, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха, приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", у которого отказал двигатель.
"Рейс U6-1876 "Уральских авиалиний" прибыл в 18.15 мск", – следует из данных онлайн-табло "Кольцово".
Пассажирский самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Вчера, 18:02
По сведениям министерства гражданской авиации Египта, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после данных о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров.
Позднее в пресс-службе авиаперевозчика уточняли, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя. В Екатеринбург было направлено резервное воздушное судно, в субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в столицу Урала, прилет планировался в 18.20 мск.
Как подчеркивала Росавиация, комиссия уральского управления ведомства расследует данный инцидент с самолетом. Уточнялось, что на борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал, а самолет отстранили от полетов.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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3 января, 07:19
 
ПроисшествияЕкатеринбургЕгипетШарм-эш-ШейхУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Airbus A321
 
 
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