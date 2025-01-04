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В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.01.2025
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04:47 04.01.2025 (обновлено: 07:08 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/efiopija-1992458083.html
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.01.2025
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:47:00+03:00
2025-01-04T07:08:00+03:00
в мире
эфиопия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 0.52 по времени UTC (3.52 мск) в 146 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением около 213 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
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в мире, эфиопия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Эфиопия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8

В центральной части Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8

© iStock.com / guenterguniВид на водопады Голубого Нила в Эфиопии
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© iStock.com / guenterguni
Вид на водопады Голубого Нила в Эфиопии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 0.52 по времени UTC (3.52 мск) в 146 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением около 213 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.
Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Показания сейсмографа - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Вчера, 17:22
 
В миреЭфиопияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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