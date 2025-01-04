https://ria.ru/20250104/efiopija-1992458083.html

В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.01.2025

В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T04:47:00+03:00

2025-01-04T04:47:00+03:00

2025-01-04T07:08:00+03:00

в мире

эфиопия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 0.52 по времени UTC (3.52 мск) в 146 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением около 213 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html

эфиопия

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Дарья Буймова

в мире, эфиопия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)