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В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.01.2025
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:47:00+03:00
2025-01-04T04:47:00+03:00
2025-01-04T07:08:00+03:00
в мире
эфиопия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 0.52 по времени UTC (3.52 мск) в 146 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением около 213 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Эфиопия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В центральной части Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8