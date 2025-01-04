https://ria.ru/20250104/dtp-1992519399.html
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 04.01.2025
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T18:28:00+03:00
2025-01-04T18:28:00+03:00
2025-01-04T18:38:00+03:00
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оренбургская область
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УФА, 4 янв - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком в Оренбургской области, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись с большегрузной машиной Scania на трассе М-5 вблизи поселка Переволоцкий. "В результате ДТП погибли пять человек. Анкетные данные устанавливаются. На месте ДТП организовано реверсивное движение. Сотрудники МЧС России деблокировали тела погибших. На место привлекались сотрудники скорой помощи и ГИБДД", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250104/dtp-1992517467.html
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происшествия, авто, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
В Оренбуржье пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Оренбуржье пять человек погибли при столкновении двух легковушек с грузовиком