https://ria.ru/20250104/dtp-1992517467.html
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
В Саратовской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2025
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T18:06:00+03:00
2025-01-04T18:06:00+03:00
2025-01-04T18:16:00+03:00
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САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.По его словам, в 17.12 (16.12 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Федоровском районе вблизи села Плес произошло столкновение Lada Kalina и Hyundai. "В результате ДТП из Lada погибли два человека. Из Hyundai пострадали трое мужчин. Пострадавшие госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны", - написал Юрин.В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что погибли водитель и пассажир Lada Kalina, а в числе пострадавших - водитель автомобиля Hyundai Grand Starex. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250103/dtp-1992439318.html
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В Саратовской области в ДТП погибли два человека
В Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля, два человека погибли