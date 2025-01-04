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В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал - РИА Новости, 04.01.2025
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12:46 04.01.2025 (обновлено: 12:53 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/dtp-1992488451.html
В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал
В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал - РИА Новости, 04.01.2025
В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал
Восемь легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:46:00+03:00
2025-01-04T12:53:00+03:00
происшествия
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САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости. Восемь легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 7.10 (6.10 мск) у дома 19 по улице Чернышевского. "По предварительным данным, произошло столкновение восьми автомобилей: Belgee, Hyundai Accent, Lada X-Ray, Renault Duster, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Hyundai Elantra, Skoda Yeti. В результате ДТП водитель первого автомобиля - мужчина 1988 года рождения - госпитализирован... Транспортным средствам причинены механические повреждения", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. В ведомстве пояснили, что, предварительно, Belgee протаранил семь припаркованных легковых автомобилей и опрокинулся на бок.
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происшествия, саратов, дтп
Происшествия, Саратов, ДТП
В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал

В Саратове водитель Belgee протаранил 7 машин на стоянке и попал в больницу

© Фото : УГИБДД по Саратовской областиМесто столкновения легковых автомобилей в Саратове
Место столкновения легковых автомобилей в Саратове - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : УГИБДД по Саратовской области
Место столкновения легковых автомобилей в Саратове
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САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости. Восемь легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в 7.10 (6.10 мск) у дома 19 по улице Чернышевского.
"По предварительным данным, произошло столкновение восьми автомобилей: Belgee, Hyundai Accent, Lada X-Ray, Renault Duster, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Hyundai Elantra, Skoda Yeti. В результате ДТП водитель первого автомобиля - мужчина 1988 года рождения - госпитализирован... Транспортным средствам причинены механические повреждения", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
В ведомстве пояснили, что, предварительно, Belgee протаранил семь припаркованных легковых автомобилей и опрокинулся на бок.
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ПроисшествияСаратовДТП
 
 
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