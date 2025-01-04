https://ria.ru/20250104/dtp-1992488451.html

В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал

В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал - РИА Новости, 04.01.2025

В Саратове иномарка протаранила семь автомобилей, один человек пострадал

Восемь легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:46:00+03:00

2025-01-04T12:46:00+03:00

2025-01-04T12:53:00+03:00

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости. Восемь легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 7.10 (6.10 мск) у дома 19 по улице Чернышевского. "По предварительным данным, произошло столкновение восьми автомобилей: Belgee, Hyundai Accent, Lada X-Ray, Renault Duster, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Hyundai Elantra, Skoda Yeti. В результате ДТП водитель первого автомобиля - мужчина 1988 года рождения - госпитализирован... Транспортным средствам причинены механические повреждения", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. В ведомстве пояснили, что, предварительно, Belgee протаранил семь припаркованных легковых автомобилей и опрокинулся на бок.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

саратов

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, дтп