https://ria.ru/20250104/dtp-1992469539.html

В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком

В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 04.01.2025

В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком

Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Магаданской области, один человек погиб, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T09:42:00+03:00

2025-01-04T09:42:00+03:00

2025-01-04T14:55:00+03:00

происшествия

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992474158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5b31a40202b7b11507333ef5afe8320.jpg

МАГАДАН, 4 янв — РИА Новости. Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Магаданской области, один человек погиб, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение грузовика "Ситрак" с автомобилем "Тойота-Лэнд-Крузер-Прадо", — говорится в релизе. Авария произошла на трассе "Колыма" в районе поселка Дукча. Сорокалетний водитель джипа скончался на месте от полученных травм, его 19-летнюю пассажирку доставили в Магаданскую областную больницу. По информации МЧС, на месте работают пожарные и спасатели.

https://ria.ru/20250103/dtp-1992439318.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей и пожарных на месте ДТП в Магаданской области Пожарные и спасатели ликвидируют последствия ДТП на ФАД Колыма в районе поселка Дукча. Из автомобиля Тойота Прадо деблокированы два человека. Информация уточняется. 2025-01-04T09:42 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область