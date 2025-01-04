https://ria.ru/20250104/dtp-1992469539.html
В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком
В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 04.01.2025
В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком
Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Магаданской области, один человек погиб, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:42:00+03:00
2025-01-04T09:42:00+03:00
2025-01-04T14:55:00+03:00
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 4 янв — РИА Новости. Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Магаданской области, один человек погиб, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение грузовика "Ситрак" с автомобилем "Тойота-Лэнд-Крузер-Прадо", — говорится в релизе. Авария произошла на трассе "Колыма" в районе поселка Дукча. Сорокалетний водитель джипа скончался на месте от полученных травм, его 19-летнюю пассажирку доставили в Магаданскую областную больницу. По информации МЧС, на месте работают пожарные и спасатели.
https://ria.ru/20250103/dtp-1992439318.html
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Работа спасателей и пожарных на месте ДТП в Магаданской области
Пожарные и спасатели ликвидируют последствия ДТП на ФАД Колыма в районе поселка Дукча. Из автомобиля Тойота Прадо деблокированы два человека. Информация уточняется.
2025-01-04T09:42
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происшествия, магаданская область
Происшествия, Магаданская область
В Магаданской области внедорожник столкнулся с грузовиком
В ДТП на трассе в Магаданской области погиб водитель внедорожника
МАГАДАН, 4 янв — РИА Новости. Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Магаданской области, один человек погиб, сообщило региональное управление Госавтоинспекции.
"Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение грузовика "Ситрак" с автомобилем "Тойота-Лэнд-Крузер-Прадо", — говорится в релизе.
Авария произошла на трассе "Колыма" в районе поселка Дукча. Сорокалетний водитель джипа скончался на месте от полученных травм, его 19-летнюю пассажирку доставили в Магаданскую областную больницу.
По информации МЧС, на месте работают пожарные и спасатели.