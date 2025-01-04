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В Харьковской области дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 04.01.2025 (обновлено: 14:10 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/drony-1992487021.html
В Харьковской области дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль
В Харьковской области дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль - РИА Новости, 04.01.2025
В Харьковской области дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль
Дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области и час не давали "скорой" эвакуировать тяжело раненую женщину, рассказала РИА Новости попавшая... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:34:00+03:00
2025-01-04T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 янв - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области и час не давали "скорой" эвакуировать тяжело раненую женщину, рассказала РИА Новости попавшая под атаку женщина Надежда. "Я ехала на своём автомобиле за рулем, повернула в сторону соседнего села и настиг дрон, честно говоря, я не поняла, что случилось", - сказала Надежда. Она пояснила, что по счастливой случайности в момент атаки дрона она решила объехать яму, что позволило ей уйти от прямого удара. "Спасибо медицинским работникам, которые оказали мне первую помощь и сразу эвакуировали, но вывести в течение часа меня в больницу не могли", - добавила она. Со слов женщины, она, раненная, находилась вместе с медработниками в безопасном месте, в то время как операторы БПЛА ВСУ на протяжении часа не давали им выехать в больницу.
https://ria.ru/20250102/oborona-1992322670.html
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Жительница Харьковской области о попадании дронов ВСУ в автомобиль и своем ранении
Дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области и час не давали "скорой" эвакуировать тяжело раненую женщину, рассказала РИА Новости попавшая под атаку женщина
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль

Под Харьковом дроны ВСУ час не давали скорой помощи эвакуировать раненую женщину

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 янв - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области и час не давали "скорой" эвакуировать тяжело раненую женщину, рассказала РИА Новости попавшая под атаку женщина Надежда.
"Я ехала на своём автомобиле за рулем, повернула в сторону соседнего села и настиг дрон, честно говоря, я не поняла, что случилось", - сказала Надежда.
Она пояснила, что по счастливой случайности в момент атаки дрона она решила объехать яму, что позволило ей уйти от прямого удара.
"Спасибо медицинским работникам, которые оказали мне первую помощь и сразу эвакуировали, но вывести в течение часа меня в больницу не могли", - добавила она.
Со слов женщины, она, раненная, находилась вместе с медработниками в безопасном месте, в то время как операторы БПЛА ВСУ на протяжении часа не давали им выехать в больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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