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Эксперт предположил, когда Россия и США заключат договор на смену СНВ-3 - РИА Новости, 04.01.2025
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09:24 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/dogovor-1992467297.html
Эксперт предположил, когда Россия и США заключат договор на смену СНВ-3
Эксперт предположил, когда Россия и США заключат договор на смену СНВ-3 - РИА Новости, 04.01.2025
Эксперт предположил, когда Россия и США заключат договор на смену СНВ-3
После истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Россия и Соединенные Штаты, вероятно, достигнут соглашения РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:24:00+03:00
2025-01-04T09:24:00+03:00
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сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. После истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Россия и Соединенные Штаты, вероятно, достигнут соглашения о новом контроле над вооружением и минимизируют риски использования ядерного оружия во время президентства Дональда Трампа, заявил РИА Новости профессор Корнеллского университета Ричард Бэнсель. Действие договора, который обеспечивает единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в феврале 2026 года. "Я верю, что Соединенные Штаты подпишут новое соглашение о ядерном оружии с Россией. Однако переговоры будут довольно сложными, и по этой причине нам не следует ожидать достижения соглашения вскоре после истечения срока действия СНВ", – сказал Бэнсель. В то же время эксперт полагает, что вопрос заключения нового договора не будет сверхприоритетным, так как администрация избранного президента Трампа будет сосредоточена в основном на внутренней повестке. Профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит, предположил, что и Москва, и Вашингтон будут заинтересованы в заключении нового договора после истечения срока действия СНВ-3 "из-за высокой стоимости для обеих стран поддержания существующих ядерных арсеналов". При этом оба эксперта исключили возможность присоединения Китая (как и любой другой ядерной державы) к новому договору о контроле над вооружениями между РФ и США. Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выражал в 2024 году надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, в том числе сохранят действие соглашений по контролю над вооружениями. В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но отметил, что Москва в данном случае имеет дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против РФ открытые враждебные действия. Глава государства отметил, что США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России стратегическое поражение на поле боя. Путин заявил тогда, что у российских властей есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности – это демагогия. Он также обозначил позицию России: если США хотят обсуждать вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают национальные интересы РФ и прямо влияют на безопасность России. В послании в 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, нато, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Эксперт предположил, когда Россия и США заключат договор на смену СНВ-3

Бэнсель: РФ и США могут заключить договор на смену СНВ-3 после его истечения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. После истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Россия и Соединенные Штаты, вероятно, достигнут соглашения о новом контроле над вооружением и минимизируют риски использования ядерного оружия во время президентства Дональда Трампа, заявил РИА Новости профессор Корнеллского университета Ричард Бэнсель.
Действие договора, который обеспечивает единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в феврале 2026 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила
6 декабря 2024, 08:00
"Я верю, что Соединенные Штаты подпишут новое соглашение о ядерном оружии с Россией. Однако переговоры будут довольно сложными, и по этой причине нам не следует ожидать достижения соглашения вскоре после истечения срока действия СНВ", – сказал Бэнсель.
В то же время эксперт полагает, что вопрос заключения нового договора не будет сверхприоритетным, так как администрация избранного президента Трампа будет сосредоточена в основном на внутренней повестке.
Профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит, предположил, что и Москва, и Вашингтон будут заинтересованы в заключении нового договора после истечения срока действия СНВ-3 "из-за высокой стоимости для обеих стран поддержания существующих ядерных арсеналов".
При этом оба эксперта исключили возможность присоединения Китая (как и любой другой ядерной державы) к новому договору о контроле над вооружениями между РФ и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США думают о войне с Россией
19 декабря 2024, 08:00
Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выражал в 2024 году надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, в том числе сохранят действие соглашений по контролю над вооружениями.
В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но отметил, что Москва в данном случае имеет дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против РФ открытые враждебные действия. Глава государства отметил, что США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России стратегическое поражение на поле боя.
Путин заявил тогда, что у российских властей есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности – это демагогия.
Он также обозначил позицию России: если США хотят обсуждать вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают национальные интересы РФ и прямо влияют на безопасность России.
В послании в 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
США пугают Россию иранским сценарием
13 декабря 2024, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампНАТОВ мире
 
 
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