В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии
Депутат бундестага Дагделен назвала скандал с Бербок в Сирии унижением
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен осудила в соцсети X реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на унижении в Сирии.
"Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии..." — говорится в публикации.
"Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии..." — говорится в публикации.
Дагделен назвала этот день черным для немецкой дипломатии и заявила, что это ужасное поощрение для исламистов в Германии.
В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.