https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html

В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии

В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025

В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии

Депутат бундестага Севим Дагделен осудила в соцсети X реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на унижении в Сирии. "Пока действующий министр Бербок еще и... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:49:00+03:00

2025-01-04T12:49:00+03:00

2025-01-04T13:05:00+03:00

в мире

германия

сирия

анналена бербок

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен осудила в соцсети X реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на унижении в Сирии. "Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии..." — говорится в публикации. Дагделен назвала этот день черным для немецкой дипломатии и заявила, что это ужасное поощрение для исламистов в Германии.В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250104/berbok-1992465151.html

https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html

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в мире, германия, сирия, анналена бербок