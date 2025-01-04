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В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025
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12:49 04.01.2025 (обновлено: 13:05 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/dagdelen-1992488789.html
В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии
В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025
В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии
Депутат бундестага Севим Дагделен осудила в соцсети X реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на унижении в Сирии. "Пока действующий министр Бербок еще и... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:49:00+03:00
2025-01-04T13:05:00+03:00
в мире
германия
сирия
анналена бербок
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен осудила в соцсети X реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на унижении в Сирии. "Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии..." — говорится в публикации. Дагделен назвала этот день черным для немецкой дипломатии и заявила, что это ужасное поощрение для исламистов в Германии.В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250104/berbok-1992465151.html
https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html
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в мире, германия, сирия, анналена бербок
В мире, Германия, Сирия, Анналена Бербок
В бундестаге раскрыли, что для Германии означает унижение Бербок в Сирии

Депутат бундестага Дагделен назвала скандал с Бербок в Сирии унижением

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат бундестага Севим Дагделен осудила в соцсети X реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на унижении в Сирии.

"Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии..." — говорится в публикации.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
08:27
Дагделен назвала этот день черным для немецкой дипломатии и заявила, что это ужасное поощрение для исламистов в Германии.

В пятницу дипломат направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку Бербок.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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В миреГерманияСирияАнналена Бербок
 
 
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