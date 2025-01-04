https://ria.ru/20250104/civilwar-1988145519.html

"Поставил американцев на место". Кем был самый спорный правитель России

"Поставил американцев на место". Кем был самый спорный правитель России - РИА Новости, 04.01.2025

"Поставил американцев на место". Кем был самый спорный правитель России

Четвертого января Александр Колчак издал последний указ в качестве Верховного правителя России. В этом статусе он пробыл чуть больше года. Какое будущее адмирал РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:01:00+03:00

александр колчак

антон деникин

"временное правительство"

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Четвертого января Александр Колчак издал последний указ в качестве Верховного правителя России. В этом статусе он пробыл чуть больше года. Какое будущее адмирал готовил для страны на случай победы и почему в итоге проиграл — в материале РИА Новости.Конец золотой саблиАлександр Васильевич Колчак был потомственным морским офицером. Его корни — в Одессе, а сам он родился в 1874 году в Петербурге. Пошел по стопам отца и деда. Служил во флоте, одновременно занимался гидрологическими исследованиями в Арктике и на Дальнем Востоке. Искал легендарную Землю Санникова во время Русской полярной экспедиции под началом барона Толля. Последний погиб во льдах, несмотря на отчаянные усилия Колчака по его спасению.Сразу после приключений на Севере Колчак отправился защищать от японцев Порт-Артур. После капитуляции крепости провел четыре месяца в плену. За подвиги получил в награду золотую саблю — так называемое почетное Георгиевское оружие.Цусиму и другие неудачи флота принял близко к сердцу. Считал, что, лишившись кораблей, страна осталась беззащитна перед Германией на море. Совместно с другими молодыми офицерами, чью группу называли "младотурками", подготовил программу реформ, которая включала изменение структуры управления морскими силами и форсированное строительство кораблей. Отчасти идеи были реализованы к Первой мировой.Во время войны Колчак служил в штабе Балтфлота, прославился как специалист по минным заграждениям. Сделал стремительную карьеру — от капитана первого ранга до вице-адмирала. В июле 1916-го уже командовал Черноморским флотом. Планировал операцию по захвату Константинополя, чтобы реализовать многовековые мечты российских царей вернуть кресты на Святую Софию.После Февральской революции на протяжении нескольких месяцев смог поддерживать относительный порядок и даже некоторую боеспособность своего соединения, в то время как, например, на Балтике царила полная анархия и шли массовые расправы над офицерами. Тем не менее в июне 1917 года взбунтовались и его подчиненные, потребовав от Колчака сдать оружие. Тот собрал команду броненосца "Георгий Победоносец" и демонстративно выбросил золотую саблю, полученную за Порт-Артур, за борт.На службе англичанТем временем на фоне тотального разложения армии правые круги искали кандидата в военные диктаторы, который, по их мнению, мог бы навести порядок в стране и на фронте. Одним из кандидатов был Лавр Корнилов, другим — Колчак. Глава Временного правительства Александр Керенский первого арестовал, второго под благовидным предлогом отправил в США — для обмена опытом. По пути с теми же целями Колчак посетил Англию, где завязал полезные знакомства с местными военными морскими офицерами.Из Америки возвращался через Японию. Там его и застали известия об Октябре и сепаратном мире большевиков с Германией. Колчак же хотел продолжать борьбу с врагом и обратился к англичанам с просьбой взять его к себе на службу. Разрешение было получено. Позже это даст повод красным обвинять Колчака в работе на Лондон.Британцы предложили офицеру проявить себя на Месопотамском фронте — на территории нынешнего Ирака, где велись бои с османами. Колчак отправился туда через Сингапур, где его застало сообщение о том, что союзники в его услугах больше не нуждаются.Как отмечает историк Владимир Хандорин, такого решения добился русский посол в Китае князь Николай Кудашев, который надеялся, что Колчак поможет в борьбе за белое дело на родине. Надо отметить, что посольства остались еще с царских времен и власть большевиков они не признали, долгое время действовали автономно."После того как в марте 1918-го Колчак выехал из Сингапура в Китай, нет никаких данных о том, что он в дальнейшем находился на британской службе, получал от англичан какие-то приказы или предписания. Очевидно, что служба закончилась, так и не начавшись", — подчеркивает Хандорин.Колчак возвращался на родину через Владивосток. Затем по Транссибирской магистрали надеялся добраться на юг, чтобы присоединиться к Добровольческой армии Антона Деникина. Но неожиданно пригодился в Сибири.Смущенный "диктатор"В то время в Омске заседала так называемая Директория — группа бывших членов свергнутого Временного правительства, в основном из эсеров. При ней был создан Совет министров — орган исполнительной власти, где тон задавали политики более правого толка — кадеты. Последние готовили собственную версию большевистского Октября — военный переворот — и искали подходящего диктатора. Колчак не был первым и единственным кандидатом, но подвернулся как нельзя кстати. Более авторитетного военного найти было сложно.Усилиями казачьих офицеров Директорию разогнали, а ее деятелей из социалистов-революционеров арестовали. Совет министров провозгласил Колчака Верховным правителем России — такого титула не было ни до него, ни после. Этот эвфемизм к слову "диктатор" придумали, чтобы не раздражать либерально настроенную часть антибольшевистского сопротивления.Одновременно с этим Колчака произвели в адмиралы, что было необходимо для подчинения ему высших чинов армии и флота, ведь в его руках находилась и гражданская, и военная власть. Как вспоминал член омского правительства Георгий Гинс, Колчак был "смущен предложенным ему званием" и считал, что можно ограничиться "главнокомандующим".В письме супруге адмирал так разъяснял свой статус: "Я смотрю на свое звание как на должность чисто служебного характера. По существу, я Верховный главнокомандующий, принявший на себя функции и Верховной гражданской власти, так как для успешной борьбы нельзя отделять последние от первого"."Развращенная масса"Своей задачей на этом посту он видел победу над большевиками и установление мира в стране. Только в этих условиях, считал Колчак, можно провести выборы в "правильное" Учредительное собрание: то, которое было созвано при Временном правительстве, белые не признавали. Считали, что оно сформировалось в "ненормальных" условиях, в смутные времена. Правым, разумеется, не нравилось, что большинство в этом органе получали их противники — эсеры. Колчак же собирался допустить туда "только государственно здоровые элементы" — так он выражался в частных беседах. Таким образом, он претендовал на то, чтобы оставаться у власти и после гипотетической победы над большевиками."Колчак понимал необходимость представительского органа, созданного на основе всеобщего избирательного права, но, возможно, для антуража, — рассуждает Хандорин. — Видимо, в случае победы белых надолго бы укрепилась военная диктатура по типу генерала Франко в Испании, Хорти — в Венгрии, Пиночета — в Чили".По словам историка, колчаковский вариант диктатуры носил умеренно авторитарный характер. Была разрешена деятельность всех партий, кроме большевиков, хотя некоторые, например эсеры, вели откровенно враждебную к белым деятельность. В газетах допускалась критика правительства и отдельных министров. Единственным исключением была личность самого Верховного правителя.Как пишет историк Александр Шубин, на словах лидеры Белого движения выступали за власть народа, а диктатуру подавали как временное явление. На деле же "авторитарные тенденции возобладали и на территории, занятой противниками Советской Республики". "Милитаризация жизни, рост влияния офицерства, усиление правых социально-политических группировок привели к эволюции политической системы вправо".Шубин приводит такие слова Колчака: "Что такое демократия? Это развращенная народная масса, желающая власти. Власть не может принадлежать массам в силу закона глупости числа: каждый практический политический деятель, если он не шарлатан, знает, что решение двух людей всегда хуже одного. <…> Наконец, уже 20-30 человек не могут вынести никаких разумных решений, кроме глупостей".Единая и неделимаяЧто касается внешней политики, то Колчак успел четко расставить приоритеты — и они опять же противоречат большевистской пропаганде, которая обвиняла его в работе на врагов. Так, Карл Маннергейм через белого генерала Николая Юденича, действующего на северо-западе страны, предлагал Колчаку военную помощь финской армии во взятии Петрограда — при условии признания белыми независимости Финляндии и так называемого самоопределения Карелии. Юденич, чьи силы значительно уступали красным, склонен был на это согласиться. Но Колчак категорически отказался.Сохранились его письма, в которых он заявлял, что не признает независимость Суоми никогда и ни при каких условиях, поскольку это запустит цепную реакцию развала России. Официально же отвечал финнам уклончиво: мол, не уполномочен решать такие вопросы. Предлагал дождаться победы над красными и нового Учредительного собрания.Характерен и инцидент во Владивостоке в сентябре 1919-го, когда командующий Приамурским округом Сергей Розанов, получив известие о подготовке эсеровского восстания, ввел в город дополнительный контингент русских войск. Это вызвало резкий протест со стороны союзников — японцев и американцев. Они предъявили Розанову ультиматум: потребовали полного вывода военных из города, в противном случае угрожали применить силу. Колчак прислал телеграмму: "Владивосток есть русская крепость, и присутствие здесь войск необходимо". Интервенты стушевались.Наконец, адмирал отказался передавать союзникам золотой запас России со словами, что уж лучше оставит его большевикам: по крайней мере, так оно хотя бы останется в стране. По одной из версий, именно это решение и предопределило его судьбу. Услышав об отказе, европейские союзники потеряли к Колчаку всякий интерес и в конце концов его предали, нарушив данные ему гарантии безопасности.Правитель до концаОсенью 1919 года правительство Колчака приняло постановление, согласно которому в случае, если с Верховным правителем что-нибудь произойдет, его титул переходит командующему Вооруженными силами России Антону Деникину.Спустя несколько месяцев армия Колчака оказалась разбита, адмирала покинули даже его ближайшие сторонники. Перед задержанием он успел написать последний указ. В нем говорится: поскольку вопрос о передаче власти "предрешен", следует ждать указаний Деникина, а до тех пор "вся полнота военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной окраины" переходит к генералу Григорию Семенову.Иногда этот документ называют отречением. Де-юре он таковым не был, и формально Колчак оставался Верховным правителем вплоть до своей гибели 7 февраля, когда его расстреляли большевики. Деникин, который в то время тоже терпел неудачи, счел невозможным принимать это звание. Его сменщик — барон Петр Врангель — называл себя скромнее: "правитель Юга России". Таким образом, адмирал остался единственным носителем этого титула.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр колчак, антон деникин, "временное правительство"