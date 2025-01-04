https://ria.ru/20250104/burya-1992509365.html
На Земле прекратилась магнитная буря
На Земле прекратилась магнитная буря - РИА Новости, 04.01.2025
На Земле прекратилась магнитная буря
Магнитная буря, которая началась утром в субботу на Земле, прекратилась, в ближайшие сутки не исключены непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, сообщил РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:32:00+03:00
2025-01-04T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Магнитная буря, которая началась утром в субботу на Земле, прекратилась, в ближайшие сутки не исключены непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Начавшаяся на Земле сегодня утром слабая магнитная буря класса G1 прекратилась. В настоящее время геомагнитное поле находится в слабо возмущенном состоянии", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, что в ближайшие сутки магнитосфера Земли будет меняться в диапазоне от неустойчивой до слабо возмущенной, не исключены непродолжительные периоды слабых магнитных бурь.
https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус, общество
Земля, Михаил Леус, Общество
На Земле прекратилась магнитная буря
Синоптик Леус: на Земле прекратилась магнитная буря класса G1