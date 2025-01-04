https://ria.ru/20250104/boy-1992521667.html

В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ

В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ

Читатели британского таблоида Daily Mail восхитились мужеством и отвагой российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, вышедшего победителем из схватки с... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:09:00+03:00

2025-01-04T19:09:00+03:00

2025-01-04T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail восхитились мужеством и отвагой российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, вышедшего победителем из схватки с украинским военным."Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!" — написал комментатор с ником Simmering3."Честь, отвага и достоинство", — отметил Ghost."Невероятно трагично. Надеюсь, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о том бойце, когда все это безумие наконец закончится. Он поступил, как был должен", — высказался Likeitornot."Человек чести!" — добавил другой комментатор."Уважаю! Это был честный поединок", — оценил схватку Michelsho."Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом", — резюмировал Nii Oko.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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нато, вооруженные силы украины, россия, в мире