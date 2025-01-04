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В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/boy-1992521667.html
В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ
В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ
Читатели британского таблоида Daily Mail восхитились мужеством и отвагой российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, вышедшего победителем из схватки с... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:09:00+03:00
2025-01-04T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail восхитились мужеством и отвагой российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, вышедшего победителем из схватки с украинским военным."Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!" — написал комментатор с ником Simmering3."Честь, отвага и достоинство", — отметил Ghost."Невероятно трагично. Надеюсь, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о том бойце, когда все это безумие наконец закончится. Он поступил, как был должен", — высказался Likeitornot."Человек чести!" — добавил другой комментатор."Уважаю! Это был честный поединок", — оценил схватку Michelsho."Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом", — резюмировал Nii Oko.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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нато, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире

В Сети восхитились штурмовиком из Якутии после схватки с военным ВСУ

© Фото : RT на русском/TelegramЯкутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : RT на русском/Telegram
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail восхитились мужеством и отвагой российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, вышедшего победителем из схватки с украинским военным.
"Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!" — написал комментатор с ником Simmering3.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Вчера, 08:23
"Честь, отвага и достоинство", — отметил Ghost.
"Невероятно трагично. Надеюсь, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о том бойце, когда все это безумие наконец закончится. Он поступил, как был должен", — высказался Likeitornot.
"Человек чести!" — добавил другой комментатор.
"Уважаю! Это был честный поединок", — оценил схватку Michelsho.
"Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом", — резюмировал Nii Oko.
Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.
На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ
3 января, 17:21
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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