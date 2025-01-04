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"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление

"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление - РИА Новости, 04.01.2025

"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление

Владимир Зеленский начал думать, что он стал вторым Иисусом Христом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 04.01.2025

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал думать, что он стал вторым Иисусом Христом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что после встречи с ним не способный передвигаться боец ВСУ снова начал ходить."Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом", — прокомментировал журналист.За последний месяц Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал. Ранее 17 декабря он пытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив что не позволит ему выступить в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта.Позднее, 20 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что глава киевского режима предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992418071.html

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