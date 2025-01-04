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"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 04.01.2025 (обновлено: 00:48 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bouz-1992451174.html
"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление
"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление - РИА Новости, 04.01.2025
"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление
Владимир Зеленский начал думать, что он стал вторым Иисусом Христом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:46:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
чей боуз
иисус христос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал думать, что он стал вторым Иисусом Христом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что после встречи с ним не способный передвигаться боец ВСУ снова начал ходить."Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом", — прокомментировал журналист.За последний месяц Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал. Ранее 17 декабря он пытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив что не позволит ему выступить в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта.Позднее, 20 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что глава киевского режима предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992418071.html
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в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз, иисус христос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Иисус Христос, Вооруженные силы Украины
"Сравнил с Иисусом". Зеленского поставили на место за странное заявление

Боуз: Зеленский, говоря о бойце ВСУ, решил сравнить себя с Иисусом Христом

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал думать, что он стал вторым Иисусом Христом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что после встречи с ним не способный передвигаться боец ВСУ снова начал ходить.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
"Маленький псих": Зеленского поставили на место после слов о пленных
Вчера, 16:14
"Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом", — прокомментировал журналист.
За последний месяц Зеленский уже не в первый раз попадает в скандал. Ранее 17 декабря он пытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив что не позволит ему выступить в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта.
Позднее, 20 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что глава киевского режима предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
"Это что?" Дерзкое заявление Зеленского вызвало недоумение на Украине
Вчера, 08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузИисус ХристосВооруженные силы Украины
 
 
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