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Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 04.01.2025 (обновлено: 01:52 05.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bolnitsy-1992534408.html
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы - РИА Новости, 05.01.2025
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы
Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T23:06:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости.У пострадавших в основном ссадины и контузии.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
https://ria.ru/20241213/doklad-1989150299.html
https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
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происшествия, александр мартемьянов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Мартемьянов
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

Пострадавших при атаке украинского дрона в ДНР журналистов доставили в больницы

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости.
У пострадавших в основном ссадины и контузии.
ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В ЮНЕСКО впервые не одобрили доклад о преступлениях против журналистов
13 декабря 2024, 21:10
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.
При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.
В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов
3 декабря 2024, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр Мартемьянов
 
 
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