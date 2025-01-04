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Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы - РИА Новости, 05.01.2025
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы
Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T23:06:00+03:00
2025-01-04T23:06:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости.У пострадавших в основном ссадины и контузии.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
https://ria.ru/20241213/doklad-1989150299.html
https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html
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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами
РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства.
2025-01-04T23:06
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происшествия, александр мартемьянов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Мартемьянов
Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы
Пострадавших при атаке украинского дрона в ДНР журналистов доставили в больницы
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости.
У пострадавших в основном ссадины и контузии.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.
При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.
В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.