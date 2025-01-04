https://ria.ru/20250104/bolnitsy-1992534408.html

Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы - РИА Новости, 05.01.2025

Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-04T23:06:00+03:00

2025-01-04T23:06:00+03:00

2025-01-05T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

александр мартемьянов

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости.У пострадавших в основном ссадины и контузии.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.

https://ria.ru/20241213/doklad-1989150299.html

https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html

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Видео с места удара ВСУ по машине с российскими журналистами РИА Новости публикует видео с места удара ВСУ по машине с журналистами, где погиб внештатный корреспондент "Известий" и ранен один и пострадал второй корреспондент агентства. 2025-01-04T23:06 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр мартемьянов