Рейтинг@Mail.ru
Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 04.01.2025 (обновлено: 16:59 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/blinken-1992511278.html
Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории
Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории - РИА Новости, 04.01.2025
Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории
Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Киев в обозримом будущем вряд ли сможет "вернуть" территории, уже вошедшие в состав России по результатам... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:55:00+03:00
2025-01-04T16:59:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
энтони блинкен
владимир путин
курт волкер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855172072_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_d63f77bb681d44de9ab424676f07910c.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Киев в обозримом будущем вряд ли сможет "вернуть" территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов. "Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - заявил Блинкен на вопрос журналиста New York Times о том, считает ли он, что территории, "контролируемые" Россией, которые на деле вошли в состав РФ по результатам референдумов, Киеву все же придется уступить. При этом прямого ответа на вопрос госсекретарь США не дал, указав, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО, при этом ранее он сам признавал, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что Киев будет вынужден признать утрату контроля над регионами, вошедшими в состав России, и отказаться от попыток вернуть их в ходе военных действий. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991771340.html
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855172072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c174fffd77d09069629dc8da32d4a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, энтони блинкен, владимир путин, курт волкер, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Курт Волкер, НАТО, ООН
Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории

Блинкен: Киев вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав России

© AP PhotoЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo
Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Киев в обозримом будущем вряд ли сможет "вернуть" территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов.
"Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - заявил Блинкен на вопрос журналиста New York Times о том, считает ли он, что территории, "контролируемые" Россией, которые на деле вошли в состав РФ по результатам референдумов, Киеву все же придется уступить.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо
27 декабря 2024, 22:33
При этом прямого ответа на вопрос госсекретарь США не дал, указав, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО, при этом ранее он сам признавал, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что Киев будет вынужден признать утрату контроля над регионами, вошедшими в состав России, и отказаться от попыток вернуть их в ходе военных действий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевЭнтони БлинкенВладимир ПутинКурт ВолкерНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала