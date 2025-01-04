https://ria.ru/20250104/blinken-1992511278.html

Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории

Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории - РИА Новости, 04.01.2025

Блинкен усомнился в том, что Киев сможет вернуть территории

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Киев в обозримом будущем вряд ли сможет "вернуть" территории, уже вошедшие в состав России по результатам... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:55:00+03:00

2025-01-04T16:55:00+03:00

2025-01-04T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Киев в обозримом будущем вряд ли сможет "вернуть" территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов. "Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - заявил Блинкен на вопрос журналиста New York Times о том, считает ли он, что территории, "контролируемые" Россией, которые на деле вошли в состав РФ по результатам референдумов, Киеву все же придется уступить. При этом прямого ответа на вопрос госсекретарь США не дал, указав, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО, при этом ранее он сам признавал, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Ранее бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что Киев будет вынужден признать утрату контроля над регионами, вошедшими в состав России, и отказаться от попыток вернуть их в ходе военных действий. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241227/ukraina-1991771340.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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