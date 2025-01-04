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Блинкен сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/blinken-1992505279.html
Блинкен сделал неожиданное признание об Украине
Блинкен сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 04.01.2025
Блинкен сделал неожиданное признание об Украине
Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал в интервью New York Times, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:47:00+03:00
2025-01-04T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал в интервью New York Times, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции (СВО). "Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО - ред.), начиная с сентября (2021 года - ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, чтобы обороняться - такие вещи, как (зенитные комплексы - ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы - ред.) Javelin", - заявил Блинкен. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
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в мире, россия, украина, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Энтони Блинкен, НАТО
Блинкен сделал неожиданное признание об Украине

Блинкен: США начали вооружать Украину задолго до начала спецоперации

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал в интервью New York Times, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции (СВО).
"Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО - ред.), начиная с сентября (2021 года - ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, чтобы обороняться - такие вещи, как (зенитные комплексы - ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы - ред.) Javelin", - заявил Блинкен.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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