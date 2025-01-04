https://ria.ru/20250104/blinken-1992505279.html

Блинкен сделал неожиданное признание об Украине

Блинкен сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 04.01.2025

Блинкен сделал неожиданное признание об Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал в интервью New York Times, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:47:00+03:00

2025-01-04T15:47:00+03:00

2025-01-04T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

энтони блинкен

нато

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал в интервью New York Times, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции (СВО). "Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО - ред.), начиная с сентября (2021 года - ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, чтобы обороняться - такие вещи, как (зенитные комплексы - ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы - ред.) Javelin", - заявил Блинкен. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, энтони блинкен, нато