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Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции - РИА Новости, 04.01.2025
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04:21 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/blinken-1992457530.html
Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции
Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции - РИА Новости, 04.01.2025
Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его полномочий, следует из заявления госдепа США. "Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Республику Корея, Японию и Францию с 4 по 9 января", - говорится в сообщении. В Южной Корее Блинкен проведет встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом, а также возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. В Японии глава госдепа планирует обсудить двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции - ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке. Визит Блинкена в Азию и Европу может стать заключительным в рамках его полномочий главы американского внешнеполитического ведомства. Уже 20 января в США пройдет инаугурация, после которой избранный президент Дональд Трамп примет руководство страны. Ранее он выдвинул сенатора Марко Рубио на пост следующего госсекретаря США.
https://ria.ru/20241219/iran-1990023013.html
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в мире, япония, франция, сша, энтони блинкен, дональд трамп, марко рубио
В мире, Япония, Франция, США, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Марко Рубио
Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

Блинкен отправится в зарубежную поездку, которая может стать последней на посту

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его полномочий, следует из заявления госдепа США.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Республику Корея, Японию и Францию с 4 по 9 января", - говорится в сообщении.
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В Южной Корее Блинкен проведет встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом, а также возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Японии глава госдепа планирует обсудить двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции - ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.
Визит Блинкена в Азию и Европу может стать заключительным в рамках его полномочий главы американского внешнеполитического ведомства. Уже 20 января в США пройдет инаугурация, после которой избранный президент Дональд Трамп примет руководство страны. Ранее он выдвинул сенатора Марко Рубио на пост следующего госсекретаря США.
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В миреЯпонияФранцияСШАЭнтони БлинкенДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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