https://ria.ru/20250104/blinken-1992457530.html

Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции - РИА Новости, 04.01.2025

Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T04:21:00+03:00

2025-01-04T04:21:00+03:00

2025-01-04T04:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его полномочий, следует из заявления госдепа США. "Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Республику Корея, Японию и Францию с 4 по 9 января", - говорится в сообщении. В Южной Корее Блинкен проведет встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом, а также возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. В Японии глава госдепа планирует обсудить двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции - ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке. Визит Блинкена в Азию и Европу может стать заключительным в рамках его полномочий главы американского внешнеполитического ведомства. Уже 20 января в США пройдет инаугурация, после которой избранный президент Дональд Трамп примет руководство страны. Ранее он выдвинул сенатора Марко Рубио на пост следующего госсекретаря США.

https://ria.ru/20241219/iran-1990023013.html

https://ria.ru/20250103/kongress-1992438711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, франция, сша, энтони блинкен, дональд трамп, марко рубио