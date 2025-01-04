Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции
Блинкен отправится в зарубежную поездку, которая может стать последней на посту
© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать заключительной в рамках его полномочий, следует из заявления госдепа США.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Республику Корея, Японию и Францию с 4 по 9 января", - говорится в сообщении.
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В Южной Корее Блинкен проведет встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом, а также возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Японии глава госдепа планирует обсудить двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции - ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.
Визит Блинкена в Азию и Европу может стать заключительным в рамках его полномочий главы американского внешнеполитического ведомства. Уже 20 января в США пройдет инаугурация, после которой избранный президент Дональд Трамп примет руководство страны. Ранее он выдвинул сенатора Марко Рубио на пост следующего госсекретаря США.
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