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Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:52:00+03:00
2025-01-04T10:52:00+03:00
2025-01-04T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
безопасность
александр дрозденко
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", - написал он.Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА снята на всей территории региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, безопасность, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Безопасность, Александр Дрозденко
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Дрозденко: над Ленинградской областью за ночь и утро уничтожили 4 беспилотника