https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992477463.html

Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника

Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025

Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника

Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:52:00+03:00

2025-01-04T10:52:00+03:00

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специальная военная операция на украине

ленинградская область

безопасность

александр дрозденко

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", - написал он.Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА снята на всей территории региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

ленинградская область, безопасность, александр дрозденко