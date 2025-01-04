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Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 04.01.2025 (обновлено: 10:54 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992477463.html
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:52:00+03:00
2025-01-04T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
безопасность
александр дрозденко
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале."Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", - написал он.Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА снята на всей территории региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ленинградская область, безопасность, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Безопасность, Александр Дрозденко
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника

Дрозденко: над Ленинградской областью за ночь и утро уничтожили 4 беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", - написал он.
Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА снята на всей территории региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьБезопасностьАлександр Дрозденко
 
 
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