https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992460930.html

В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника

В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025

В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника

Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T06:22:00+03:00

2025-01-04T06:22:00+03:00

2025-01-04T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Около 1.00 мск Богомаз сообщал, что в Брянской области уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность