https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992460930.html
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника
Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:22:00+03:00
2025-01-04T06:22:00+03:00
2025-01-04T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Около 1.00 мск Богомаз сообщал, что в Брянской области уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника
Губернатор Богомаз: в Брянской области за ночь уничтожили четыре беспилотника