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В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992460930.html
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника
Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:22:00+03:00
2025-01-04T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Около 1.00 мск Богомаз сообщал, что в Брянской области уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили еще четыре беспилотника

Губернатор Богомаз: в Брянской области за ночь уничтожили четыре беспилотника

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте ПВО
Военнослужащий в командном пункте ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Еще четыре беспилотника уничтожены за ночь в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Около 1.00 мск Богомаз сообщал, что в Брянской области уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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