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В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:50 04.01.2025 (обновлено: 04:06 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html
В Ленинградской области сбили беспилотник
В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025
В Ленинградской области сбили беспилотник
В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:50:00+03:00
2025-01-04T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
финский залив
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
безопасность
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале."В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. &lt;...&gt; Беспилотник уничтожен", — написал он.Глава региона подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html
финский залив
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финский залив, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Финский залив, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ленинградская область, Безопасность
В Ленинградской области сбили беспилотник

Губернатор Дрозденко: в районе Лужской губы Финского залива сбили беспилотник

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. <...> Беспилотник уничтожен", — написал он.
Глава региона подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеФинский заливАлександр ДрозденкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ленинградская областьБезопасность
 
 
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