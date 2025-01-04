https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html
В Ленинградской области сбили беспилотник
В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025
В Ленинградской области сбили беспилотник
В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:50:00+03:00
2025-01-04T02:50:00+03:00
2025-01-04T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
финский залив
александр дрозденко
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f06caaccb87663c91a862dc4fe0546bb.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале."В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. <...> Беспилотник уничтожен", — написал он.Глава региона подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html
финский залив
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8448a308771b5c28a7430f077497ba82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Финский залив, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ленинградская область, Безопасность
В Ленинградской области сбили беспилотник
Губернатор Дрозденко: в районе Лужской губы Финского залива сбили беспилотник