https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html

В Ленинградской области сбили беспилотник

В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 04.01.2025

В Ленинградской области сбили беспилотник

В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:50:00+03:00

2025-01-04T02:50:00+03:00

2025-01-04T04:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

финский залив

александр дрозденко

министерство обороны рф (минобороны рф)

ленинградская область

безопасность

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В районе Финского залива уничтожили дрон, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Telegram-канале."В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. <...> Беспилотник уничтожен", — написал он.Глава региона подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html

финский залив

ленинградская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

финский залив, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, безопасность