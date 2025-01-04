https://ria.ru/20250104/berbok-1992481384.html

Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии

Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025

Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, ее слова приводит "Focus". РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:43:00+03:00

2025-01-04T11:43:00+03:00

2025-01-04T15:53:00+03:00

в мире

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дамаск (город)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, ее слова приводит "Focus".Во время встречи сирийские политики демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок."Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет", — заявила она.Примечательно, что вслед за министром к сирийцам подошел мужчина из немецкой делегации, которому они сами протянули руки для приветствия.Немецкая газета Bild сочла такой жест пощечиной Бербок."Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел", — говорится в публикации издания.Ситуацию также прокомментировал представитель немецкой партии ХДС Петер Байер. По его словам, такое поведение сирийских коллег недопустимо.Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главная цель сторонников этой концепции — поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин.В комментарии перед отъездом в Сирию она подчеркнула, что "новое начало" в Сирии возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250103/berbok-1992447395.html

https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html

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германия

дамаск (город)

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