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Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025
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11:43 04.01.2025 (обновлено: 15:53 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/berbok-1992481384.html
Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии
Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025
Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, ее слова приводит "Focus". РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:43:00+03:00
2025-01-04T15:53:00+03:00
в мире
сирия
германия
анналена бербок
дамаск (город)
идлиб (мухафаза)
башар асад
мид германии
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, ее слова приводит "Focus".Во время встречи сирийские политики демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок."Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет", — заявила она.Примечательно, что вслед за министром к сирийцам подошел мужчина из немецкой делегации, которому они сами протянули руки для приветствия.Немецкая газета Bild сочла такой жест пощечиной Бербок."Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел", — говорится в публикации издания.Ситуацию также прокомментировал представитель немецкой партии ХДС Петер Байер. По его словам, такое поведение сирийских коллег недопустимо.Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главная цель сторонников этой концепции — поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин.В комментарии перед отъездом в Сирию она подчеркнула, что "новое начало" в Сирии возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования.В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250103/berbok-1992447395.html
https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html
сирия
германия
дамаск (город)
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, германия, анналена бербок, дамаск (город), идлиб (мухафаза), башар асад, мид германии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Германия, Анналена Бербок, Дамаск (город), Идлиб (мухафаза), Башар Асад, МИД Германии, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Бербок сделала заявление после ее публичного оскорбления в Сирии

Бербок завила, что ожидала от представителей властей Сирии отказа от рукопожатия

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым казус на встрече с представителями новой сирийской администрации, ее слова приводит "Focus".
Во время встречи сирийские политики демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку Бербок.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Слуцкий прокомментировал слова Бербок о российских военных базах в Сирии
Вчера, 22:54
"Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет", — заявила она.
Примечательно, что вслед за министром к сирийцам подошел мужчина из немецкой делегации, которому они сами протянули руки для приветствия.
Немецкая газета Bild сочла такой жест пощечиной Бербок.
«
"Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел", — говорится в публикации издания.
Ситуацию также прокомментировал представитель немецкой партии ХДС Петер Байер. По его словам, такое поведение сирийских коллег недопустимо.
Бербок ранее называла себя последовательницей "феминистической внешней политики". Главная цель сторонников этой концепции — поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин.
В комментарии перед отъездом в Сирию она подчеркнула, что "новое начало" в Сирии возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии
Вчера, 21:38
 
В миреСирияГерманияАнналена БербокДамаск (город)Идлиб (мухафаза)Башар АсадМИД ГерманииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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