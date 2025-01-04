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В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России - РИА Новости, 04.01.2025
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08:27 04.01.2025 (обновлено: 10:28 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/berbok-1992465151.html
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России - РИА Новости, 04.01.2025
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию, чтобы та "не досталась" России и Китаю, пишет издание Tagesschau. В статье отмечается, что Бербок могла... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:27:00+03:00
2025-01-04T10:28:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию, чтобы та "не досталась" России и Китаю, пишет издание Tagesschau. В статье отмечается, что Бербок могла бы отказаться от общения с повстанцами, но пока есть надежда, надо использовать шанс для налаживания отношений с новыми властями Сирии.&quot;И если Германия или ЕС захлопнут двери сейчас, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов&quot;, — говорится в публикации.В пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку главе МИД Германии. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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в мире, германия, анналена бербок, россия, сирия
В мире, Германия, Анналена Бербок, Россия, Сирия
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России

Tagesschau: Бербок отправилась в Сирию, чтобы та не досталась РФ и КНР

© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию, чтобы та "не досталась" России и Китаю, пишет издание Tagesschau.

В статье отмечается, что Бербок могла бы отказаться от общения с повстанцами, но пока есть надежда, надо использовать шанс для налаживания отношений с новыми властями Сирии.
«

"И если Германия или ЕС захлопнут двери сейчас, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов", — говорится в публикации.

В пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку главе МИД Германии.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Вчера, 18:20
 
В миреГерманияАнналена БербокРоссияСирия
 
 
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