В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России
Tagesschau: Бербок отправилась в Сирию, чтобы та не досталась РФ и КНР
© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию, чтобы та "не досталась" России и Китаю, пишет издание Tagesschau.
В статье отмечается, что Бербок могла бы отказаться от общения с повстанцами, но пока есть надежда, надо использовать шанс для налаживания отношений с новыми властями Сирии.
В статье отмечается, что Бербок могла бы отказаться от общения с повстанцами, но пока есть надежда, надо использовать шанс для налаживания отношений с новыми властями Сирии.
«
"И если Германия или ЕС захлопнут двери сейчас, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов", — говорится в публикации.
В пятницу Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). При этом представители новой сирийской администрации при встрече не стали пожимать руку главе МИД Германии.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.