https://ria.ru/20250104/axios-1992457432.html

США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ

США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2025

США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ

Госдепартамент США неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю крупной партии оружия на 8 миллиардов долларов, включая боеприпасы для... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T04:15:00+03:00

2025-01-04T04:15:00+03:00

2025-01-04T04:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госдепартамент США неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю крупной партии оружия на 8 миллиардов долларов, включая боеприпасы для истребителей и вертолетов, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники."Продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по иностранным делам палаты представителей и сената, включает ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей… 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов", - говорится в публикации.Кроме того, в пакет поставок войдут бомбы малого диаметра, комплекты JDAM, а также боеголовки и взрыватели.Издание отмечает, что свое уведомление о возможной продаже госдеп направил неофициально, а общая сумма сделки составит 8 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250103/izrail-1992356373.html

https://ria.ru/20250103/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственный департамент сша, в мире, сша, израиль