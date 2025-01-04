https://ria.ru/20250104/axios-1992457432.html
США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ
США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2025
США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ
Госдепартамент США неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю крупной партии оружия на 8 миллиардов долларов, включая боеприпасы для... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:15:00+03:00
2025-01-04T04:15:00+03:00
2025-01-04T04:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госдепартамент США неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю крупной партии оружия на 8 миллиардов долларов, включая боеприпасы для истребителей и вертолетов, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники."Продажа оружия, которая должна быть одобрена комитетами по иностранным делам палаты представителей и сената, включает ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей… 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов", - говорится в публикации.Кроме того, в пакет поставок войдут бомбы малого диаметра, комплекты JDAM, а также боеголовки и взрыватели.Издание отмечает, что свое уведомление о возможной продаже госдеп направил неофициально, а общая сумма сделки составит 8 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250103/izrail-1992356373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный департамент сша, в мире, сша, израиль
Государственный департамент США, В мире, США, Израиль
США могут продать Израилю большую партию боеприпасов, пишут СМИ
Axios: США могут продать Израилю боеприпасы на восемь миллиардов долларов