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Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 04.01.2025
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11:11 04.01.2025 (обновлено: 14:42 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/avto-1992478677.html
Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России
Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 04.01.2025
Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России
За прошлый год продажи новых автомобилей в России выросли на 39 процентов и превысили 1,8 миллиона штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:11:00+03:00
2025-01-04T14:42:00+03:00
авто
россия
москва
московская область (подмосковье)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За прошлый год продажи новых автомобилей в России выросли на 39 процентов и превысили 1,8 миллиона штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании "ППК". "По итогам января-декабря 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 836 029 новых автомобилей (до трех лет), что на 39 процентов больше показателей прошлого года (1 319 862 штук)", — говорится в релизе.При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 тысяч единиц — это на 28 процентов больше, чем годом ранее, отметили в министерстве. В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Так, объем легковых машин составил 1 553 608 штук — плюс 47 процентов к аналогичному показателю прошлого года. По легким коммерческим машинам рост составил 34 процента (140 292 штуки), в грузовом сегменте отмечается снижение на 13 процентов (121 562 штуки), а по автобусам — рост на 16 процентов (20 567 штук). Среди регионов лидером по продажам новых легковых и легких коммерческих авто стала Москва — ее доля от общих продаж составила 13 и 12 процентов соответственно. Подмосковье возглавило рейтинг по продажам грузовиков и автобусов с долей 11 и семь процентов соответственно.АО "ППК" входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
https://ria.ru/20250104/avto-1992466187.html
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авто, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39%

© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Fotolia / Zinkevych
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За прошлый год продажи новых автомобилей в России выросли на 39 процентов и превысили 1,8 миллиона штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании "ППК".
"По итогам января-декабря 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 836 029 новых автомобилей (до трех лет), что на 39 процентов больше показателей прошлого года (1 319 862 штук)", — говорится в релизе.
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При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 тысяч единиц — это на 28 процентов больше, чем годом ранее, отметили в министерстве.
В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Так, объем легковых машин составил 1 553 608 штук — плюс 47 процентов к аналогичному показателю прошлого года. По легким коммерческим машинам рост составил 34 процента (140 292 штуки), в грузовом сегменте отмечается снижение на 13 процентов (121 562 штуки), а по автобусам — рост на 16 процентов (20 567 штук).
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Среди регионов лидером по продажам новых легковых и легких коммерческих авто стала Москва — ее доля от общих продаж составила 13 и 12 процентов соответственно. Подмосковье возглавило рейтинг по продажам грузовиков и автобусов с долей 11 и семь процентов соответственно.
АО "ППК" входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
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