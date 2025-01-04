https://ria.ru/20250104/avto-1992478677.html

Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России

Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 04.01.2025

Минпромторг рассказал о росте продаж новых автомобилей в России

За прошлый год продажи новых автомобилей в России выросли на 39 процентов и превысили 1,8 миллиона штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:11:00+03:00

2025-01-04T11:11:00+03:00

2025-01-04T14:42:00+03:00

авто

россия

москва

московская область (подмосковье)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За прошлый год продажи новых автомобилей в России выросли на 39 процентов и превысили 1,8 миллиона штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании "ППК". "По итогам января-декабря 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 836 029 новых автомобилей (до трех лет), что на 39 процентов больше показателей прошлого года (1 319 862 штук)", — говорится в релизе.При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 тысяч единиц — это на 28 процентов больше, чем годом ранее, отметили в министерстве. В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Так, объем легковых машин составил 1 553 608 штук — плюс 47 процентов к аналогичному показателю прошлого года. По легким коммерческим машинам рост составил 34 процента (140 292 штуки), в грузовом сегменте отмечается снижение на 13 процентов (121 562 штуки), а по автобусам — рост на 16 процентов (20 567 штук). Среди регионов лидером по продажам новых легковых и легких коммерческих авто стала Москва — ее доля от общих продаж составила 13 и 12 процентов соответственно. Подмосковье возглавило рейтинг по продажам грузовиков и автобусов с долей 11 и семь процентов соответственно.АО "ППК" входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

https://ria.ru/20250104/avto-1992466187.html

https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html

https://ria.ru/20241210/avto-1988320262.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, москва, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)