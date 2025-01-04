https://ria.ru/20250104/ataka-1992536696.html
Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона
Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона - РИА Новости, 05.01.2025
Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона
Два украинских дрона атаковали белгородский поселок Малиновка, предварительно, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T23:57:00+03:00
2025-01-04T23:57:00+03:00
2025-01-05T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали белгородский поселок Малиновка, предварительно, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Поселок Малиновка Белгородского района атакован двумя вражескими беспилотниками. По предварительной информации, никто не пострадал. Выбиты окна в семи квартирах двух МКД. Также имеются локальные повреждения газопровода", - написал он.Гладков подчеркнул, что информация о последствиях уточняется, а оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.
https://ria.ru/20250104/martemyanov-1992528445.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона
Губернатор Гладков: поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона