https://ria.ru/20250104/ataka-1992536696.html

Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона

Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона - РИА Новости, 05.01.2025

Поселок Малиновка Белгородского района атаковали два дрона

Два украинских дрона атаковали белгородский поселок Малиновка, предварительно, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-04T23:57:00+03:00

2025-01-04T23:57:00+03:00

2025-01-05T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали белгородский поселок Малиновка, предварительно, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Поселок Малиновка Белгородского района атакован двумя вражескими беспилотниками. По предварительной информации, никто не пострадал. Выбиты окна в семи квартирах двух МКД. Также имеются локальные повреждения газопровода", - написал он.Гладков подчеркнул, что информация о последствиях уточняется, а оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.

https://ria.ru/20250104/martemyanov-1992528445.html

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область