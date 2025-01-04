https://ria.ru/20250104/atacms-1992495948.html
Минобороны раскрыло подробности отражения удара ВСУ ракетами ATACMS
Минобороны раскрыло подробности отражения удара ВСУ ракетами ATACMS - РИА Новости, 04.01.2025
Минобороны раскрыло подробности отражения удара ВСУ ракетами ATACMS
Удары американскими ракетами ATACMS со стороны ВСУ отразили комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-СМ", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:14:00+03:00
2025-01-04T14:14:00+03:00
2025-01-04T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Удары американскими ракетами ATACMS со стороны ВСУ отразили комплексы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-СМ", сообщили в Минобороны."Все задействованные вчера для удара с украинской территории восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и "Панцирь-СМ", — говорится в сообщении.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
https://ria.ru/20241228/atacms-1991777568.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
Минобороны раскрыло подробности отражения удара ВСУ ракетами ATACMS
ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" сбили 8 ракет ATACMS, запущенных с территории Украины